Erst Traumtor, dann Rote Karte: Christoph Reuter vom CSC 03 erlebt Achterbahnfahrt der Gefühle im Derby

Gemischte Gefühle: Christoph Reuter (Dritter von links) vom CSC 03 Kassel, hier mit seinen Teamkollegen (von links) Lars Frerking, Christian Käthner und Tim Metzner, hat an die Partie gegen Baunatal positive und negative Erinnerungen.

Erst erzielte der Kapitän des CSC 03 Kassel ein Traumtor. Dann sah er in der 75. Minute die Rote Karte. Am Ende gewannen die Rothosen gegen Eintracht Baunatal dennoch 3:2.

Das Traumtor

Ein Treffer von der Mittelline zu erzielen – das ist, wenn überhaupt, für viele Spieler ein einmaliges Erlebnis in ihrer Karriere. Bei Reuter ist das anders. „Kurioserweise ist mir das schon zum dritten Mal gelungen“, sagt der 29-Jährige. In seiner Zeit beim Tuspo Grebenstein traf er in der Verbandsliga jeweils gegen den TSV Wabern und den FSC Lohfelden aus ungefähr derselben Distanz.

Jetzt hat er wieder zugeschlagen. Und das war kein Zufall. „Ich achte eigentlich in jedem Spiel darauf, wo der Torhüter steht. Im modernen Fußball kommt es auch bei den Amateuren vor, dass die Keeper am Spielaufbau beteiligt sind“, sagt Reuter. So fiel ihm gegen Baunatal auf, dass Eintracht-Keeper Maurice Kraft schon mal weit vor seinem Tor stand.

So sagte Reuter kurz vor seinem Treffer zu Mitspieler Christian Käthner: „Schau mal, wo der Torhüter steht. Das könnte heute klappen.“ Kurz darauf eroberte der CSC an der Mittellinie den Ball. Reuter schaute kurz, und zog ab. „Ich dachte zuerst, der Torhüter kommt noch ran.“ Kraft berührte mit der Hand auch den Ball, im Rückwärtslaufen schaffte er es aber nicht, zu klären.

„Bei so einem Tor müssen viele Faktoren stimmen. Zum Beispiel muss der Ball gut liegen und das Timing passen“, sagt Reuter, der diese Distanzschüsse im Training immer mal wieder übt. „Wenn es im Spiel klappt, ist es gut, wenn nicht, ist es blöd. Vor allem, weil es die Mitspieler frustriert“, sagt der Mittelfeldspieler. „Aber man muss das Risiko auch einmal eingehen.“

Zumal der Zeitpunkt perfekt war. In den drei Minuten zuvor hatte der CSC durch Käthner (16. Minute) und Florian Steinhauer (17.) zweimal getroffen. Reuter krönte die vier verrückten Minuten mit seinem Traumtor zum 3:0 (19.). Die drei Treffer reichten zum Sieg, weil die Baunataler durch Christopher Löbel (26.) und Dominic Rehbein (45.) nur noch auf 2:3 verkürzten.

Die Rote Karte

Allerdings endete die Partie weniger rühmlich für Reuter. In der 75. Minute stieß sein Torhüter Lukas Rudolph mit einem Baunataler zusammen. Der CSC-Keeper zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Der Gästespieler beteuerte, dass er zurückgezogen hätte. Reuter glaubte ihm nicht. Es gab eine Rudelbildung. „Im Spiel waren allgemein sehr viele Emotionen.

Ich habe den Baunataler am Hals gepackt und wollte ihn wegziehen. Er ist dann aber auch etwas theatralisch gefallen“, sagt der CSC-Kapitän, fügt allerdings hinzu: „Es war mein Fehler, und ich bereue es auch.“ Nach Rücksprache mit seinem Assistenten zeigte ihm Schiedsrichter Philipp Metzger die Rote Karte.

Bleibt eine Frage: Mit welchem Gefühl erinnert sich der 29-Jährige an das Spiel mit Traumtor und Roter Karte zurück? „Die Gefühle heben sich schon gegenseitig auf. Es ist wichtig, dass wir noch gewonnen haben.

Aber es ärgert mich schon, weil ich ein ehrgeiziger Spieler bin und meiner Mannschaft nun in den nächsten Spielen fehle“, sagt Reuter. „Trotzdem bleibt auch die positive Erinnerung an das Tor.“