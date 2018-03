Erster Sieg seit Oktober: Kaufungen siegt durch zwei Elfer

Vellmar. Nach einer Durststrecke von vier Niederlagen in Serie feierte Aufsteiger SV Kaufungen mit Glück und durch zwei verwandelte Foulelfmeter mit 2:1 (1:1) seinen ersten Sieg seit Ende Oktober des vorigen Jahres.

Das Spiel der Fußball-Verbandsliga zwischen dem TSV Rothwesten und der SVK fand auf Kunstrasen in Vellmar statt.

Ein paar Minuten benötigten beide Mannschaften, um sich auf dem Platz an der Brückenstraße zurechtzufinden. Dann aber legten die Gastgeber richtig los und hatten durch Dennis Salioski die Chance, in Führung zu gehen Doch der flinke Stürmer verstolperte in der sechsten Minute völlig freistehend.

Der TSV ließ nicht locker: Nur drei Minuten später war Igor Losic zur Stelle und verwertete mit feinem Heber von der Strafraumgrenze einen Pass von Pascal Gunkel zum überfälligen 1:0.

Ein erstes Lebenszeichen für die Gäste gab Niklas Schöttner zwei Minuten später ab, als er aus spitzem Winkel an TSV-Torhüter Christoph Herbst scheiterte. Doch es war so etwas wie ein Startschuss für die Gäste, mehr am Spiel teilzunehmen.

Als ein langer Ball von Marvin Steube in den 16-Meter-Raum der Gastgeber segelte, wurde Niklas Schöttner von Abwehrspieler Maximilian Igel von den Beinen geholt. Schiedsrichter Felix Ebert zögerte keine Sekunde und entschied auf Strafstoß für den Aufsteiger. Miguel Schneppe ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich (28.). Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Schöttner den Führungstreffer für die Gäste auf dem Fuß, scheiterte aber an Herbst.

Pech hatten die Fuldataler, dass sich Torhüter Herbst bei einer Abwehraktion gegen Tobias Boll am Fußgelenk verletzte. Für ihn musste Max Annemüller zwischen die Pfosten (53.). Die Gäste hatten inzwischen die Platzhoheit, ohne sich klare Möglichkeiten zu erspielen. Als Annemüller ein wenig zu forsch den Kaufunger Albert Nimako anging, zeigte der Unparteiische erneut auf den Punkt. Wiederum war es Schneppe, , der den SVK mit 2:1 in Führung brachte (68.). In der hektischen Schlussphase vergab zunächst Losic gegen Grujo (89.). Boll verpasste in der Nachspielzeit freistehend die Entscheidung, bevor ein Tor des TSV wegen Abseitsstellung keine Anerkennung fand. So blieb es beim glücklichen 2:1-Erfolg für den Aufsteiger.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben uns aber dann den Schneid abkaufen lassen“, analysierte TSV-Coach Taylan Bilecen.

Kaufungens Jörg Müller sagte zum Sieg seines Teams: „Nach schwachem Auftakt haben wir uns ins Spiel zurückgebissen. Letztlich war der Sieg glücklich.“

