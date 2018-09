Eschwege beim SSV ohne Chance: Sand bejubelt 7:1-Heimsieg

Sand. Der SSV Sand lebt noch. Eine Woche nach dem 1:0-Auswärtssieg in Johannesberg bestätigte der Fußballverbandsligist den Trend nach oben und besiegte die Spielvereinigung 07 Eschwege mit 7:1.

Bereits in der ersten Halbzeit hatte der SSV gegen den letztjährigen Angstgegner alles klar gemacht. Er lag mit 5:0 vorne und präsentierte sich dabei wie es sich für einen vorjährigen Vizemeister ziemt: Er brannte ein wahres Feuerwerk an, das Erinnerungen an die frühere SSV-Glanzzeiten weckte und die doch überwiegend leistungsschwachen Vorstellungen der vergangenen Wochen vergessen ließ.

Da stimmte einfach alles: frühes Pressing des Gegners, gesunde Zweikampfhärte, Spielwitz und -freude, technische Kabinettsstückchen, schnelles Offensivspiel mit den richtigen Lauf- und Passwegen und eine defensive Ordnung und Disziplin vor der man den Hut ziehen konnte - und natürlich Vollstreckerqualitäten, die bei Eschwege schon für eine Schockwirkung sorgten.

Denn gespielt unter der vorzüglichen Leitung von Schiedsrichter Wissam Awada aus Kassel war gerade einmal eine halbe Stunde, da hatten die einheimischen Fans unter den 200 Zuschauern schon fünfmal den Torjubel angestimmt. Wann gab es das zuletzt auf der Sander Höhe?

Drei Tore in acht Minuten

Sand legte einen Blitzstart hin, der durch Tobias Oliev (1.) und Jan-Philipp Schmidt (5., 8.) Früchte trug. Die erste nennenswerte Torchance der Gäste besaß Eser Kazak (20.), der jedoch an Torwart Johannes Schmeer verzeifelte. Gleiches galt zwei Minuten später auch für Christian Vidal Gadea. Dazwischen hatte es Pascal Itter (21.) besser gemacht und das 4:0 markiert.

Doch damit nicht genug. Nach einem weiten Schmeer-Abschlag kam der Ball zu Kapitän Tobias Oliev (32.) - 5:0.

Im Zeichen der klaren Führung nahmen die Sander nach der Pause etwas den Fuß vom Gas. Eschwege konnte sich nun etwas besser in Szene setzen, ohne jedoch gefährlich vors Tor zu kommen. So fiel ihr Treffer auch nach einer Standardsituation:. D. Gadea Baringo (83.), zirkelte einen Freistoß von der Mittellinie am verdutzten Schmeer vorbei.

Die Sander hatten aber die richtige Anwort. Nach dem mehrere Topmöglichkeiten liegen gelassen wurden, machten Antonia Bravo-Sanchez (84.) und erneut Pascal Itter (86.) mit dem Kopf nach feiner Bravo-Sanchez-Vorarbeit den Siebenerstreich perfekt.