Für die TSG Sandershausen steht das Topspiel in Steinbach an

Kassel – Eine Mannschaft nach der anderen fällt aus dem Meisterrennen der Fußball-Verbandsliga heraus. Realistisch gesehen, kämpfen nur noch Spitzenreiter SV Steinbach, Barockstadt II, TSG Sandershausen und der SV Neuhof um den Titel. Während der CSC 03 und der OSC Vellmar in der Tabelle jenseits von Gut und Böse stehen, geht es für Eintracht Baunatal in Eichenzell im Abstiegskampf schon fast um alles. Die spielfreie SV Kaufungen kann inzwischen wohl für die Gruppenliga planen.

TSG Sandershausen

Es ist der Hit des Spieltags, wenn der Dritte TSG Sandershausen bei Tabellenführer SV Steinbach im Burghauner Ortsteil am Sonntag um 15 Uhr antritt. Die Gäste von Trainer Friedhelm Janusch mischen auch am viertletzten Spieltag noch kräftig im Meisterrennen mit.

Wie der knappe 1:0-Erfolg in der Hinrunde zeigt, muss der TSG vor dem Auftritt beim Spitzenreiter nicht Bange sein. „Wenn wir in Steinbach bestehen wollen, müssen wir uns im Vergleich zum vergangenen Spieltag allerdings mächtig steigern“, stellt Janusch fest.

Personell sieht es bei den Niestetalern in der entscheidenden Phase der Saison nicht gut aus. Fehlen werden Marcel Grosse, Oliver Schweitzer und Artem Radcenko. Bei Christopher Minne und Felix Bredow, die sich mit Knieproblemen herumschlagen, besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz. „Diese Probleme hatten wir die gesamte Saison nicht, und doch gibt es keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken“, sagt Janusch.

Eintracht Baunatal

Den Gästen steht am Sonntag um 15 Uhr am Tannenhof in Eichenzell so etwas wie ein kleines Endspiel bevor. Beim Blick auf das schwere Restprogramm wäre ein Sieg beim Mitkonkurrenten wichtig. So sieht das auch Trainer Thomas Kraus: „Wichtig war der Erfolg gegen Dörnberg am letzten Spieltag. Trotz des schweren Restprogramms bin ich zuversichtlich, dass wir Schwalmstadt noch abfangen.“ Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Revanche für die 2:3-Heimpleite in der Hinrunde gelingt.

Außer Christopher Löbel kann der Eintracht-Trainer auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.