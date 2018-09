1. FC Schwalmstadt feiert Sieg bei Eintracht Baunatal

Baunatal. Jetzt ist die Rote Laterne weg: Die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt sind nicht mehr Verbandsliga-Schlusslicht, weil sie mit 2:1 (1:1) bei Eintracht Baunatal gewonnen und somit den zweiten Saisonsieg gefeiert haben.

„Besonders in der zweiten Halbzeit war das ein übelstes Kampfspiel. Aber wir haben den Kampf angenommen und vor allem endlich mal einen Fehler des Gegners bestraft“, erklärte Atilla Güven. Das Lob ging auf das Konto des jungen Sturmduos. Denn als Baunatals Torwart Maurice Kraft über Jan Kraus das Spiel aufbauen wollte, hatte der Linksverteidiger Probleme bei der Ballannahme. Leon Lindenthal sah das, ging voll drauf, luchste ihm das Leder ab und ebnete somit den Weg für die Führung durch Brian Mitchell, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (19.).

Es war kein Treffer, der in der Luft lag. In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams zunächst ab. Ein erstes Ausrufezeichen setzten die Gastgeber. Hendrik Bestmann ließ aus 35 Metern einen Strahl ab, der jedoch am Lattenkreuz endete (11.). Da mussten die fünf defensivsten Schwälmer tief durchatmen. Das waren die Seck-Brüder Alessandro (Tor), Fabian (Innenverteidiger neben Vedran Jerkovic) und Ricardo (Linksverteidiger) sowie Marcel Reitz. Der Ex-Mengsberger gab erstmals den Rechtsverteidiger. Eine Rolle, die der etatmäßige Stürmer Reitz in der Saison 2005/06 in der C-Jugend gespielt hatte, als die Brüder Alparslan und Atilla Güven zusammen mit Adis Karadza seine Trainer waren.

Nur einmal hatten die Schwälmer kein Glück: beim Ausgleich. Der gelang Niels Willer, obwohl er aus Sicht der Gäste gleich mehrere Meter im Abseits gestanden haben soll (30.). Der FCS steckte das gut weg. Personell leicht verändert. Denn weil Schwalmstadt viele zweite Bälle verlor, verhalf Güven Alexander Fey zu seiner Saisonpremiere für Julian Ide und zog Jan Niklas Brandner neben Peter Liebermann auf die Sechser-Position.

Joker Fey bereitet 2:1 vor

Das fruchtete. Das Zentrum wirkte stabiler und Joker Fey stach sogar. Mit einer Ecke, die Vedran Jerkovic zum entscheidenden 2:1 veredelte (80.). Zuvor hatten dessen Nebenmann Seck noch Zentimeter am möglichen Treffer gefehlt. Und auch Fortuna war nun mit Schwalmstadt im Bunde. Per Kopfball (82., Willer) und Schuss (86., Andreas Bürger) hätte Baunatal ausgleichen können. Zuvor hatte Alessandro Seck ein zweites Eintracht-Tor mit einer Glanztat gegen Willer verhindert (68.). Umso bitterer, dass der Rückhalt nun ebenso wie Brandner drei Wochen fehlt, weil beide in Amerika weilen.

FCS:A. Seck - Reitz, Jerkovic, F. Seck, R. Seck - Brandner, Liebermann, J. Ide (46. Fey), Freund (73. Dietz) - Lindenthal, Mitchell.

SR: Wahl (Laufdorf).Z: 150.

Tore: 0:1 Mitchell (19.), 1:1 Willer (30.), 1:2 Jerkovic (80.).