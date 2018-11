Verbandsliga: Jerkovic kehrt beim 1. FC Schwalmstadt zurück

Wieder am Ball: Vedran Jerkovic (in blau, hier gegen Felsbergs Seyhmus Elgaz) ist mit dem 1. FC Schwalmstadt bei der SG Johannesberg gefordert.

Johannesberg/Ziegenhain. Zweimal ist der 1. FC Schwalmstadt noch auswärts gefordert. Zunächst am Samstag (14.30 Uhr) bei der SG Johannesberg.

Und dabei sollen es einige richten, die mit der Reserve eine bittere Niederlage erlitten. Denn mit Joel Ritter, den wiedergenesenen Jan-Philipp Trümner, Peter Liebermann, Maximilian Schuch, Alexander Dietz sowie Mirko Rieck und nach einer Sperre Ricardo Seck standen vor einer Woche beim 1:3 bei der SG Kirchberg/Lohne gleich sieben Mann in der Startelf, die auch in Johannesberg beginnen könnten.

Sonderlob für Ritter

Einzig Rückhalt Ritter verdient sich von diesem Septett ein Sonderlob: „Joel ist viel stabiler geworden und hat unsere Torhüter-Misere genutzt, um sich super zu entwickeln“, lobt Güven das Eigengewächs. Ritter war beim jüngsten 0:3 in der Verbandsliga gegen die SG Barockstadt II Schwalmstadts Bester.

Umso wichtiger für den FCS, das im Vergleich dazu jetzt Vedran Jerkovic dabei ist, weil er seine Rückenschmerzen auskuriert hat. Verbunden mit der Vorgabe, als zentrale Figur für Umschalt-Momente zu sorgen. „Viel Ballbesitz wollen wir nicht. Wir müssen die gefährlichen Räume vor der Box eng machen und über Konter unsere Chancen suchen“, betont Güven.

Wohlwissend, dass seine Mannschaft das drauf hat. Drei Vergleiche gab es in der 13-monatigen Güven-Ära mit Johannesberg. Zunächst ein unglückliches 0:1 zu dessen Einstand, als Alin Cotan (jetzt Spielertrainer in Eiterfeld) ein Sahne-Freistoß gelang. Dann das 2:0 am letzten Spieltag der vergangenen Runde, das sensationell noch zum Klassenerhalt führte und schließlich das torlose Remis im Hinspiel, bei dem der FCS dem Sieg näher war (Patrick Herpe verschoss u.a. einen Strafstoß).

Respekt vor Johannesberg

Bei diesem 0:0 feierte Niklas Zeller seine Premiere im SG-Trikot, nachdem der 23-Jährige bis zum Sommer für Regionalligist TuS Erndtebrück stürmte und nun sechsmal getroffen hat. „Wir dürfen uns nicht auf Einzelspieler konzentrieren. Dafür ist das Team zu stark“, betont Güven, der den Gegner vor der Saison unter den besten drei sah. Nach zwischenzeitlich sechs Siegen aus sieben Partien sind die Osthessen nun Neunter. Mit acht Punkten bei einer Partie mehr als der FCS.