Fußball-Verbandsligist Sand schlägt Mengsberg mit 7:0

Im Vorwärtsgang: Selbst Sands reaktivierter Abwehrspieler Robert Garwardt (rechts), hier gegen den Mengsberger René Dingel, trug sich in die Torschützenliste ein, traf zum zwischenzeitlichen 4:0. Am Ende siegte Sand mit 7:0. Foto: Michl

Sand. Ende gut, alles gut. So kann man den am Samstagabend mit 7:0 (0:0) Toren eingefahrenen Heimerfolg des SSV Sand gegen den als Tabellenschlusslicht der Fußball-Verbandsliga Nord angereisten TSV Mengsberg skizzieren.

Denn um den Siebenerstreich in trockene Tücher zu wickeln, benötigten die Protagonisten von Trainer Peter Wefringhaus einen langen Anlauf und Atem.

Als nämlich der souverän leitende Unparteiische Marcel Rühl aus Hohenahr den Halbzeitpfiff ertönen ließ, stand ein torloses Remis zu Buche, machte sich doch etwas Unruhe in den Reihen der einheimischen Fans unter den 150 Zuschauern bemerkbar. Die Sander nahmen zwar vom Anstoß weg das Heft in die Hand, zogen über weite Strecken im, ersten Durchgang ein so genanntes Einbahnstraßenspiel auf, immer Richtung des von Tobias Bechtel gehüteten TSV-Kastens. Doch SSV-Kapitän Tobias Oliev und seine Mitspieler fanden in der wie mit Beton angerührten Schwälmer Abwehrmauer einfach nicht die zum Erfolg notwendige Lücke. Pech hatte Pascal Itter (25.) mit einem Pfostenknaller und auch Steffen Klitsch (40.) haderte mit dem Schicksal. Mit einem Heber überwand er zwar Keeper Bechtel, der Ball strich aber knapp am Ziel vorbei.

Und die Gäste? Die waren ohne Auswechselspieler angereist, sieht man einmal von Trainer Daniel Hainmüller ab. Drei Mal kamen sie in den ersten 45 Minuten in die Nähe des Sander Strafraums. Ein Schuss von Maximilian Sack zischte in die Wolken, einen Freistoß setzten sie weit neben das Gehäuse und kurz vor der Pause hätte Lukas Berneburg (42.) das Spielgeschehen völlig auf den Kopf stellen können. Bei seinem Schuss musste Platzherrenkeeper Johannes Schmeer sich schon mächtig strecken, um nichts anbrennen zu lassen.

Die Befürchtungen der Sander Anhänger, dass ihre Elf im Bemühen um die Aufstiegsrelegation ausgerechnet gegen das Schlusslicht wertvollen Boden verschenkt, wurde mit Beginn des zweiten Durchgangs Makulatur. Denn der Knoten platzte. Symbolhaft dafür das 1:0 Durch Tobias Oliev (48.) nach Torwart-Doppelabwehr und Lattenunterkante erst im vierten Anlauf. 60 Sekundedn später bereits das 2:0 durch Pascal Itter (49.). Nach Foul an Daniel Wagner verwertet Steffen Bräutigam (58.) den fälligen Strafstoß sicher - 3:0.

Nun ging es Schlag auf Schlag gegen einen chancenlosen jedoch nie aufsteckenden Gegner. Der zwar mit langen Bällen ab und zu Sander Strafraumluft schnuppern konnte, Schlussmann Schmeer aber nie ernstlich prüfte.

Ganz anders auf der Gegenseite. Robert Garwardt (62.), Steffen Klitsch (69.) und Jan-Philipp Schmidt (79., 87.) machten den Siebenerstreich perfekt, wobei den Chancen nach es auch zweistellig hätte werden können. Morgen, 18.30 Uhr, erwartet Sand in einem Nachholspiel den TSV Rothwesten.