Fußball-Verbandsligist SV Türkgücü und die Zwangspause

Die Zwangspause im Fußball trifft den SV Türkgücü hart. Zumindest unter sportlichen Gesichtspunkten. Denn der Aufsteiger hatte sich in der Verbandsliga allmählich etabliert und war in guter Verfassung. Mit dem Sieg im letzten Spiel beim Melsunger FV ließen die Kasseler die Abstiegsränge hinter sich. Sollte die Saison nicht fortgeführt werden können, stünden sie zumindest auf der sicheren Seite.

Zunächst aber herrscht Bedauern. „Als wir informiert wurden, war das ein kleiner Schock. Inzwischen haben wir uns damit abgefunden“, sagt Trainer Hüseyin Üstün und blickt zurück: „Es ist blöd, wie es jetzt gekommen ist. Wir waren auf dem Weg nach oben, waren nach unserem Trainingslager topfit und voller Euphorie und hätten von den in der Liga gesammelten Erfahrungen profitiert. All das hätte uns in der Restrunde beflügelt.“

Die Aussetzung der Spiele findet Üstün gleichwohl richtig. Zu Ende bringen möchte er die Serie dennoch. „Wir müssen erst mal abwarten. Aber durch die Verlegung der EM könnte man auch unsere Partien nach hinten schieben.“ Sollte die Spielzeit ganz abgebrochen werden, erwartet Üstün Härten: „Egal, wie die Entscheidungen zu Auf- und Abstieg ausfallen, einen wird es immer treffen.“ Wie womöglich die SG Hombressen/Udenhausen. Der Mitaufsteiger hat ein Spiel weniger ausgetragen als Türkgücü und liegt um einen Zähler dahinter auf dem ersten Abstiegsplatz. „Ich finde, es sollte bei einem Abbruch keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger geben“, sagt Üstün.

Auch finanziell ist Türkgücü betroffen. „Weil bei unserem Hauptsponsor Einnahmen wegbrechen, kann er uns nicht wie bisher unterstützen“, sagt Üstün. Er und sein Trainerteam verzichten auf ihre Gehälter, bei den Spielern fallen ohnehin die Punktprämien weg. Zudem versucht der Verein, neue Quellen zu erschließen. „Wir sprechen Unternehmen an, die von der Krise profitieren. Und fragen bei den vielen noch geöffneten türkischen Lebensmittelläden an“, berichtet Üstün.

Mit den Planungen für die nächste Saison beschäftigt sich Türkgücü noch nicht. Zumal es keine Treffen mit den Spielern gibt. „Wir sehen uns nicht und halten die Auflagen rigoros ein. Die Jungs haben Trainingspläne. Wir warten jetzt zumindest erst einmal bis nach Ostern ab. Dann setzen wir uns zusammen und machen uns Gedanken“, erklärt Üstün.