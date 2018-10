Grebenstein beendet Durststrecke: Tuspo schlägt Kaufungen mit 6:1

Grebenstein. Nach sechs Niederlagen in Folge zeigte Fußball-Verbandsligist Tuspo Grebenstein, dass er doch noch siegen kann. Er schlug Kaufungen zu Hause mit 6:1.

Bei strömendem Regen verlor der Fußball-Verbandsligist TuSpo Grebenstein sein Heimspiel im Sauertalstadion mit 0:1 gegen den CSC 03 Kassel. Das war vor knapp zwei Wochen. Am Mittwoch herrschte strahlender Sonnenschein und der Tuspo beendete seine Negativserie von sechs Niederlagen und feierte gegen den SV Kaufungen 07 einen hohen 6:1 (3:1)-Sieg. Hierzu der Schnellcheck:

Was lief diesmal besser beim Tuspo?

Die Mannschaft machte diesmal im richtigen Moment die Tore und bekam dadurch wieder Sicherheit. Zwar konnten die Grebensteiner gegen die schwache Kaufunger Defensive nicht alle Chancen nutzen, sammelten mit ihren sechs Toren aber wieder Selbstvertrauen.

Wie fielen die Tore vor der Pause?

Ganz wichtig war natürlich das erste Tor. Anto Kajic schlug die Ecke präzise in den Fünfmeterraum, wo Adrian Schäfer zum 1:0 einköpfte (26.). Beim zweiten Tor flankte David Durward von rechts an den Fünfmeterraum, wo diesmal Karim Belarbi mit dem Kopf zur Stelle war (31.). Ausgangspunkt des dritten Treffers war Ivan Mamusa, der zu Belarbi auf die linke Strafraumseite spielte, wo dieser von Kevin Hermansa gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Adrian Schäfer mit einem platzierten Schuss in die rechte untere Ecke (37.). Unmittelbar vor der Pause spielten sich die Gäste links durch. Andre Schreiber konnte zunächst abwehren, aber Lukas Illian war zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 3:1 (45.).

Wurde es nach dem Gegentreffer noch einmal spannend?

Mit dem Tor zum 4:1 war die Vorentscheidung gefallen. Dennis Schanze hatte Steffen Fried am rechten Flügel angespielt. Dieser lief zur Grundlinie und spielte in den Torraum, wo der gerade eingewechselte Erik Maiterth mit seinem ersten Ballkontakt traf. Im Gegenzug entschärfte Schreiber einen Illian-Schuss zur Ecke (67.). In den Schlussminuten geriet das Spiel für die Gäste noch zu einem Debakel, als Leon Ungewickel vor Niklas Grujo an den Ball kam und ins leere Tor traf (84.). Beim 6:1 traf erneut Ungewickel aus dem Gewühl heraus.

Gab es einen Aufreger im Spiel?

Es war ein faires Spiel, doch das Umtreten von hinten an der Seitenlinie von Tim Bode gegen Luca Trump, der das Spielfeld verlassen musste, hätte mit Rot statt mit Gelb bestraft werden müssen (78.).

Wann findet das nächste Spiel statt?

Das nächste Spiel bestreitet der Tuspo am Sonntag (15 Uhr) beim SC Willingen, der sich mit dem 2:1-Heimsieg über den SV Neuhof auf den siebten Platz verbesserte.