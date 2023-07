„Ich bin kein aggressiver Typ“

Von: Wolfgang Bauscher

Künftig nur noch lässig und gelassen: Nach 15 Spielzeiten in Hessen- und Verbandsliga, die letzten fünf beim CSC 03 Kassel, hängt Roy Kessebohm die Fußballschuhe an den Nagel. © andreas fischer

Er ist einer dieser Typen, die es im Fußball angeblich nicht mehr gibt. Und die deshalb dringend gebraucht werden. Für ihre Mannschaften, aber auch den Fußball selbst, der authentisch sein möchte. Umso bedauerlicher, dass er nun abtritt.

Die Partie mit dem CSC 03 Kassel beim FSV Dörnberg zum Saisonausklang war Roy Keßebohms letzter Einsatz. Zu den 337 Spielen in Hessen- und Verbandsliga kommen keine mehr hinzu.

„Der Entschluss hat körperliche Gründe. Probleme mit Fuß, Rücken und Leiste haben mir den Spaß verleidet. Irgendwann habe ich gedacht, ich lasse es lieber bleiben“, sagt Keßebohm. Schließlich habe er „als Müllwerker beim Kreis Kassel keinen leichten Bürojob“. Zudem freut sich der verheiratete Vater zweier Töchter auf mehr Zeit für die Familie.

Keßebohm, geboren in Finsterwalde, spielte in der Jugend beim VfB Stuttgart und SVW Mannheim, erlebte dort Trainer wie Thomas Tuchel und Dirk Schuster. Ab 2008 lief er für die erste Mannschaft des OSC Vellmar in der Hessenliga auf. Schnell verschaffte er sich als eisenharter, durchsetzungsfähiger Linksverteidiger mit Ehrgeiz und Siegeswillen Respekt. 2014 wechselte der heute 34-Jährige zum FSC Lohfelden. 2019 stieß er zum CSC 03.

„Klar, ich habe viele Fouls begangen, auch härtere, aber keines, dass ich bereuen müsste“, sagt Keßebohm. Sechs mal sah er Rot, 18 mal Gelb-Rot. „Ist ja nicht so viel für 15 Jahre“, sagt er süffisantt. Um gleich darauf ernst zu werden: „Ich bin kein aggressiver Typ, auch wenn es auf dem Platz oft so schien. Ich war abgestempelt, weil Leute mich nicht kennen.“

Wehleidig soll das nicht klingen. Er ist mit sich im Reinen und will niemanden von sich überzeugen. „Privat bin ich ruhiger, aber wenn ich was mache, dann mit 100 Prozent. Deshalb spiele ich auch ungern auf Hobbyturnieren“, sagt er.

Dabei ist Keßebohm auch auf dem Platz ein Mann der klaren Worte. „Ich bin nie kompliziert, dafür gradlinig und offen. Ich sage meine Meinung und spreche meine Mitspieler direkt an, auch wenn das nicht jedem passt.“

Neben den Erinnerungen an die Jugend bei VfB und SVW denkt der Linksfuß gern an die Jahre beim FSC zurück. „Das war die schönste Zeit. Die Kameradschaft war toll und auch im Umfeld stimmte alles“, berichtet Keßebohm und sinniert: „Vielleicht auch, weil ich dort sportlich selbst auf dem Höhepunkt und Kapitän war.“

Was den 03ern ohne ihn fehlen wird? „Ich hoffe, nichts. Jeder ist ersetzbar. Vielleicht spricht keiner auf dem Platz so laut und bestimmt wie ich, aber es kommen ja erfahrene Neue.“ Und was, etwas anders gefragt, haben die 03er ohne ihn nicht mehr? „Keinen Linksverteidiger, der jeden Zweikampf führt, als wäre es sein letzter und der den Willen hat, jedes Spiel für die Mannschaft zu entscheiden.“

Ein Vorbild hatte er nie. „Ich bin nicht der Typ, der zu anderen aufschaut. Wenn doch wäre es mein langjähriger Mitspieler Daniel Beyer wegen seiner profihaften Einstellung.“ Genauso wenig möchte Keßebohm selbst Vorbild sein: „Es sollte sich niemand an nur einem Spieler orientieren, sondern sich vieles von vielen abschauen.“

Zum Schluss seiner Laufbahn hätte Keßebohm beinahe noch eine Premiere erlebt: einen Aufstieg. Daraus wurde bekanntlich nichts. Trotzdem wurde ihm der Abschied versüßt. Mit zwei tollen Toren in den beiden letzten Partien. „Der Gedanke an den Abschied hat mich beflügelt, ich wollte nochmal alles raushauen. Gerade am Schluss in Dörnberg“, sagt er. Und das hat geklappt. „Da oben in der brütenden Hölle im Bergstadion, mit einem Mann weniger das Spiel zu drehen und zu gewinnen, war eine Genugtuung“, erklärt Keßebohm. Er hatte alles gegeben und sich ein letztes mal völlig verausgabt. „Ich saß nach dem Abpfiff im Schatten, fix und fertig und leer. Der Mannschaftabend danach dauerte für mich nur kurz, ich war zu platt.“ Aber sein Abschied wird ja ohnehin noch gefeiert.