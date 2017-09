Joker Steube köpft das 2:2

Kassel. Stadionsprecher Klaus Siebott begrüßte die Zuschauer beim Derby der Fußball-Verbandsliga mit folgenden Worten: „Wir erwarten ein wunderbares Spiel.“ Damit sollte er gar nicht so daneben liegen, es war zwar nicht wunderbar, doch bis zum Schlusspfiff jederzeit spannend. Aufsteiger SV Kaufungen sollte sich beim hohen Favoriten CSC 03 Kassel nicht verstecken müssen und erreichte verdient ein 2:2 (1:1)-Remis.

In den ersten 25 Minuten wollte noch keine der beiden Mannschaften hohes Risiko gehen, doch das sollte sich schnell ändern: Die erste Großchance hatten die Gastgeber: Jaroslaw Matys flankte von links auf Christian Käthner, der nahm direkt an und traf die Torlatte, den Abpraller setzte Igor Radisavljevic ebenfalls ans Gebälk – Glück für die Gäste (25.). Nur zwei Minuten später, wiederum flankte Matys, doch Radisavljevic verfehlt knapp.

In der 31. Minute wird SVK-Torhüter Niklas Grujo von seiner Abwehr in Schwierigkeiten gebracht und foult Käthner, es gibt Strafstoß. Radisavljevic lässt sich die Chance nicht nehmen, und es steht 1:0 für die Gastgeber (32.). In der 34. Minute hatte Jan Iksal das 2:0 auf dem Fuß, doch er haute das Leder aus sechs Metern übers Tor. Dann der Ausgleich: Marius Ehlert hatte den Ball erobert, leitete weiter auf Tobias Boll, der auf Cedric Dziabas, der auf Kevin van der Veen flankt, der den 1:1-Ausgleich markiert – ein feiner Spielzug und zugleich der Halbzeitstand.

Kaufungen war noch nicht wieder richtig auf dem Platz schon führten die Gastgeber wieder. Wieder war Radisavljevic nach Flanke von Gianluca Maresca zur Stelle und machte überlegt das 2:1 (48.).

Lobenswert die Moral des Aufsteigers, der sich wieder ins Spiel kämpfte und zu eigenen Chancen kam. Nach Flanke Boll ist ein Schuss von Dziabas zu schwach, um CSC-Torhüter Alexander Bartuli in Schwierigkeiten zu bringen (56.). Dann Glück für den Gastgeber, als die Schüsse von van der Veen und Boll im Strafraum geblockt werden (66.).

Nun folgte der große Auftritt von Marvin Steube: Trainer Jörg Müller hatte ihn für Niklas Schöttner eingewechselt (79.) und nach dem folgenden Eckball kam Steube frei zum Kopfball und markierte den verdienten 2:2-Ausgleich (80.). Zwar drängten die Gastgeber in der Schlussphase auf eine Entscheidung, doch es sollte nichts mehr passieren. Am Ende hatten sich der Aufsteiger aus Kaufungen den Punkt redlich verdient.

Sowohl CSC-Trainer Lothar Alexi, als auch Müller zeigten sich mit ihren Teams zufrieden und sprachen von einem gerechten Spielausgang.

Von Horst Schmidt