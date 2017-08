Junglöwen sind Favorit gegen TSV Mengsberg

Kassel. Am fünften Spieltag der Fußball-Verbandsliga ist der KSV Hessen Kassel II klarer Favorit in seiner Partie. Die Junglöwen empfangen den punktlosen TSV Mengsberg. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem G-Platz.

Der Schwälmer Liga-Neuling hat bislang in fünf Pflichtspielen fünf Niederlagen (5:20 Tore) einstecken müssen. Die Favoritenrolle sieht KSV-Routinier Marco Heussner allerdings auf dem Platz nicht so klar verteilt. „Mengsberg ist eine Mannschaft, die unangenehm zu bespielen ist“, sagt der 31-Jährige. Pflicht sind zu Hause aber natürlich drei Punkte.“ Rotgesperrt ist Tim Bode, Niklas Leck und Mohammed Gülsen können wieder mitwirken. (srx)