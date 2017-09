Kaufungen feiert Punktgewinn

Kaufungen. In einem intensiv geführten Spiel der Fußball-Verbandsliga kam Gastgeber SV Kaufungen zu einem 1:1 (1:0)-Remis gegen das favorisierte Spitzenteam des SV Adler Weidenhausen.

Trainer Jörg Müller war am Ende hochzufrieden mit seiner Mannschaft und sagte: „Wir haben über 90 Minuten an unserer taktischen Ausrichtung festgehalten, kämpferisch alles gegeben und uns damit den Punkt verdient.“

Zunächst dauerte es fast 20 Minuten, bis der Aufsteiger gegen bis dahin dominierende Gäste etwas mutiger wurde. Ein Schuss von Gerrit Mewes wurde von der SVA-Abwehr geblockt. Drei Minuten später war es Tobias Boll, der aber von zwei Gegenspielern am Torabschluss gehindert wurde. Noch in der gleichen Spielminute versprang Boll in aussichtsreicher Position der Ball.

Auf der Gegenseite verfehlte ein Freistoß von Torjäger Jan Gerbig nur knapp das Kaufunger Gehäuse. Dann die Führung des SVK: Marius Ehlert schickt Boll steil, der Stürmer läuft bis zur Grundlinie durch, passt nach innen und findet Ehlert, der überlegt das 1:0 erzielt (30.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt etwas glücklich, aber nicht unverdient.

Nach dem Seitenwechsel spielten zunächst nur die Gäste. Doch sie scheiterten wiederholt an der gut gestaffelten Abwehr des Neulings. Viel fiel ihnen bisweilen auch nicht ein. So setzten sie ihren gefürchteten Angreifer Sören Gonnermann auch nicht in Szene - der schnelle Stürmer war bei der SVK-Innenverteidigung gut aufgehoben. Die Lossetaler fanden ab der 65. Minute wieder besser ins Spiel, sie suchten bei ihren Kontern den schnellen Boll, der der Gäste-Abwehr ein ums andere Mal davon lief. In der 76. Minute hatte der Youngster die Entscheidung auf dem Fuß: Nach langem Pass von Bastian Schäfer landete sein Schuss an der Torlatte des Adler-Gehäuses.

Dann glichen die Adlerträger doch noch aus: Ein Zuspiel in den Strafraum erreicht Gonnermann, der setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch und lässt mit einem strammen Schuss Torhüter Niklas Grujo keine Chance (81.). Dabei blieb es auch. Worüber sich die Kaufunger riesig freuten, denn den Punkt hatten sie sich redlich verdient.

SV Kaufungen -

SVA Weidenhausen 1:1 (1:0)

Kaufungen: Grujo - Hermansa, Schäfer, Steube, Dziabas - Pritsch, Ehlert, van der Veen - Mewes (62. Dönmez), Schöttner - Boll

Weidenhausen: Klotzsch - Ogbonnaya, Toro Moreno, Ewald - Pfliegner, Kim, Renke (71. Tewelde), Göbel, Beng - S. Gonnermann, Gerbig

SR: Kanwischer (Habichtswald) - Z: 213 - Tore: 1:0 Ehlert (30.), , 1:1 S. Gonnermann (81.).

Von Horst Schmidt