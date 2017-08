SV Kaufungen gastiert bei der SG Bad Soden

Kaufungen. Nach drei Heimspielen (ein Remis, zwei Niederlagen) tritt Aufsteiger SV Kaufungen nun erstmals in der Fremde an. Die Lossetaler gastieren am fünften Spieltag der Fußball-Verbandsliga bei der ambitionierten SG Bad Soden (Sonntag, 15 Uhr). „Wir werden etwas defensiver auftreten“, kündigte Jörg Müller an. Der SVK-Trainer attestierte seinem Team zwar bislang eine Steigerung von Spiel zu Spiel, aber auch zwei Hauptmängel: Die fehlende Effektivität vor dem Tor und zu viele verteilte Geschenke durch Fehler im Defensivverhalten. David Müller ist gelb-rot-gesperrt. Fraglich sind der Einsätze der angeschlagenen Miguel Schneppe, Jonas Kaczenski und Gerrit Mewes. (srx)