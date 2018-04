Bei allen Spielen dabei: Torwart Niklas Grujo ist der Kaufunger Dauerbrenner

Kaufungen. Sein vor der Saison selbst gestecktes Ziel, möglichst viel zu spielen, hat Niklas Grujo mehr als erfüllt. Der Torhüter vom SV Kaufungen ist vor dem 30. Spieltag (neben dem Johannesberger Mitja Hofacker) der einzige Spieler der Fußball-Verbandsliga, der in 27 Spielen immer von Anpfiff bis Abpfiff auf dem Feld stand.

Vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Lossetalstadion) gegen Schlusslicht TSV Mengsberg erklärt der 25-Jährige seine Art des Fußballspielens, nennt seine kleinen Baustellen und schätzt die Chancen um den Liga-Verbleib ein.

„Es freut mich, dass das so geklappt hat“, sagt Niklas Grujo mit Blick auf seine Top-Einsatzzeit. „Ich musste mich in der Verbandsliga natürlich auch erst einmal akklimatisieren. Im Großen und Ganzen bin ich aber bisher mit meinen Leistungen zufrieden, wobei ich natürlich noch an der einen oder anderen kleinen Baustelle arbeite.“ Der 1,80 Meter große Schlussmann meint damit vor allem die Luftbeherrschung im Strafraum. „Das ist auch Kopfsache“, sagt er vor der Partie gegen Mengsberg.

Nach einer berufsbedingten Pause überredete ihn Mutter Regina, wieder ins Tor zurückzukehren. Und zwar zunächst bei seinem Heimatverein Eintracht Vellmar. Prompt gelang der Aufstieg in die Kreisoberliga. Von der Eintracht wechselte Grujo dann vor der Saison nach Kaufungen. In Vellmar hütet indes weiter ein Grujo den Kasten – Vater Goran (53).

Niklas Grujo gehört in Kaufungen unter anderem neben Marius Ehlert, Cedric Dziabas, Kevin Hermansa und Jonas Kaczenski zu den erfahreneren Spielern. Mit Ehlert, Kaczenski und Tobias Boll bildet er den Mannschaftsrat. „Mit meiner Erfahrung versuche ich, vorneweg zu gehen und die Jungs zu pushen“, sagt der 25-Jährige.

Das sieht auch SVK-Trainer Jörg Müller so. „Wir sind froh, dass wir ihn noch kurzfristig vor der Saison bekommen haben. Ich bin rundum zufrieden mit ihm“, sagt der 59-Jährige. „Niklas ist im Eins-gegen-eins bärenstark. Gerade zuletzt in Sand hat er seine Qualitäten eindrucksvoll bewiesen.“

Vor seinem 61. Verbandsliga-Spiel blickt Niklas Grujo, der bisher zweimal zu Null spielte, optimistisch auf das Unterfangen Liga-Verbleib. Der SVK hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. „Dass wir zuletzt in Sand gewinnen, hätte wohl niemand gedacht. Wir müssen die Partie gegen Mengsberg nun aber genauso konzentriert angehen“, sagt der Torwart.