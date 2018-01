Konkurrenz soll‘s richten

Zeigt demnächst wieder an, wo es in der Abwehr des 1. FC Schwalmstadt lang geht: Torwart Mario Wörmann. Foto: Hahn

Schwalmstadt/Mengsberg. Es geht wieder los – mit einem Hallenturnier nach Futsal-Regeln. „Die Jungs hatten einfach Lust darauf zu zocken“, erklärt Trainer Güven die Teilnahme des 1. FC Schwalmstadt am Fachcup des TSV Kirchhain. Dort trifft der heimische Fußball-Verbandsligist am Donnerstag in seinen Gruppenspielen (ab 18 Uhr) auf den FSV Cappel, TSV Kirchhain, FSV Schröck und SG Lahnfels, bevor es am 16. Januar mit der Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde ernst wird.

Denn: Als Tabellenvierzehnter muss der FCS nach einer mauen Hinrunde umgehend den Schalter umlegen, um nicht am Ende zu den fünf Absteigern zu gehören. Dazu hat Atilla Güven seinen Schützlingen einen Trainingsplan für die Winterpause – einige mit speziellen Auflagen – mitgegeben. Und dazu wurden vor Ablauf der Wechselfrist personelle Änderungen vorgenommen: Mario Wörmann kehrt nach Einigung mit dem FCS-Vorstand in die Mannschaft zurück. Ganz im Sinne des FCS-Coaches: „Dadurch haben wir im Tor an Qualität hinzu gewonnen.“ Steffen Völker ist damit keineswegs ausgebootet, hat sich der Ex-Schreckbacher doch bei seinen unverhofften Einsätzen stetig gescheitert.

Weiterhin wurde der 31-jährige Timo Brauroth reaktiviert und soll im defensiven Mittelfeld eine Führungsrolle übernehmen. Und das von Kevin Kutzner hinterlassene Loch stopfen. Außerdem sind die Schwälmer noch mit einem erfahrenen Defensivmann in aussichtsreichen Verhandlungen.

Andre Karls Abschied ging u.a. auf die Tendenz zurück, dass der Nachfolger von Marco Schwab im Angriffszentrum neben Leon Lindenthal, der gesetzt ist, auf den wieder genesenen Brian Mitchell bauen will. Mit weiteren Offensivtalenten wie Alexander Fey, Leonard Freund, Fabian Steffens oder Lukas Schwalm, die bisher vorrangig in der Gruppenliga für Furore gesorgt haben, in der Hinterhand.

Was wiederum auf die Maßnahme des B-Lizenz-Inhabers zurück zu führen ist, die erste und zweite Mannschaft vorerst zusammen zu legen. „Jeder Spieler der zweiten Mannschaft ist jetzt auch Spieler der ersten Mannschaft“, sagt der 34-Jährige, „so können wir personell aus dem Vollen schöpfen.“ Statt elf aus 18 nun elf aus 30, was natürlich den internen Konkurrenzkampf anstachelt. Durchaus gewollt: „So muss jeder schon im Training ans Limit gehen.“

Was auch den geplanten Schwerpunkten der Vorbereitung geschuldet ist: „Ballkontrolle mit richtigen Verschieben, um die Räume so eng zu halten, dass wir permanent Überzahlsituationen herstellen können“ (Güven). Eine laufintensive Spielweise mit „elf Abwehr- und elf Angriffsspielern“ als Grundlage dafür, dass wieder vermehrt die Null steht. Getestet wird das in sechs Freundschaftsspielen (u.a. gegen Mengsberg am 27. Januar in Treysa sowie bei den Hessenligisten KSV Baunatal und FSC Lohfelden). Die Probe aufs Exempel steigt am 24. Februar mit dem ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den RSV Petersberg. Dergestalt, dass Schwalmstadt im Abstiegskampf nur ein Sieg weiter hilft.

Auch Mengsberg dabei

Am Freitag greift der TSV Mengsberg ebenfalls beim Fachcup ein. Vorrundengegner sind (ab 18 Uhr) VfR Niederwald, SG Niederklein/Schweinsberg, SSV Hatzbach, Eintracht Waldeck und VfL Weidenhausen. Trainingsbeginn des Verbandsliga-Aufsteigers ist am 21. Januar. Foto: nh

Von Ralf Ohm