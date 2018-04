Lage für Schwalmstadt wird nach 1:3 in Willingen immer  bedrohlicher

Willingen. Der 1. FC Schwalmstadt muss immer mehr um den Klassenerhalt in der Verbandsliga bangen. Nach einer Niederlage gegen Willingen ist die Enttäuschung groß.

Der Kreis der Teams, die um den Klassenerhalt in der Verbandsliga bangen müssen, lichtet sich. Mitten unter ihnen und immer tiefer im Abstiegssumpf: der 1. FC Schwalmstadt. Der Grund ist eine 1:3 (1:1)-Niederlage beim SC Willingen, der sich in die obere Tabellenhälfte verabschiedete.

„Die Enttäuschung ist riesig“, bekannte Innenverteidiger Fabian Seck nach der dritten Pleite in Serie, die den kurzen Aufschwung nach der Winterpause endgültig zunichte machte. Dabei hatte der FCS Ball und Gegner fast eine Halbzeit kontrolliert. Mit seiner neuformierten Dreierkette, die bei Willinger Angriffsversuchen zur Fünferkette mutierte, fast nichts zugelassen und selbst einmal spektakulär zugeschlagen. In der 16. Minute nämlich, als Timo Brauroth einen 30 m-Freistoß per Flatterball im SCW-Gehäuse unterbrachte. Kurz darauf versuchte es der Routinier sogar aus 35 Metern, traf aber nur die Latte (25.).

Mit mentalem Nackenschlag in die Halbzeitpause

Trotzdem schien die Schwälmer Kontertaktik aufzugehen. Bis Torjäger Heine die erste wirkliche Unordnung im Gästestrafraum zum Ausgleich nutzte (44.). „Eine Schlüsselszene“, befand Trainer Güven. Denn mit diesem mentalen Nackenschlag gingen seine Schützlinge in die Pause und hatten sich auch danach noch nicht wieder gefangen: „Die Sicherheit war wieder weg.“

Die Folge: Eine Willinger Druckphase zu Beginn der zweiten Halbzeit, der Schwalmstadt nicht stand halten konnte. Erst parierte Torwart Kreuter einen feinen 16 m-Schuss von Jan Henrik Vogel (55.), dann war er gegen den allein vor ihm aufgetauchten Raphael Mütze (60.), nach einem schnell ausgeführten Freistoß völlig frei, machtlos.

Niederlage hätte sogar noch höher ausfallen können

Das Spiel war gedreht und die neue Konstellation kam den Upländern auf dem kleinen und höchst unebenen Rasenplatz entgegen: Sie konnten mit langen Bällen kontern, während es der Gast vergeblich mit spielerischen Mitteln versuchte. Nach Casellas Glanzparade gegen Mitchells Direktabnahme traf Christoph Keindl zum vorentscheidenden 3:1 - nach Keils Stolperer sowie einem schnellen Gegenangriff über Matthias Bott.

Nein, Schwalmstadt gab nicht auf, konnte aber auch nichts mehr bewegen außer einem Kopfball von Brian Mitchell übers Tor (85.). Stattdessen hätte die Niederlage sogar noch höher ausfallen können. Wenn Philipp Ullbrich oder Florian Heine ihre Möglichkeiten genutzt hätten oder Tobias Kreuter bei Botts Handelfmeter (83.) nicht so formidabel reagiert hätte. Trotzdem. Ein Trost war das für den Verlierer sicherlich nicht.