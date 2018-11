Michael Heimrich setzt auf bewährtes Konzept von Ex-Trainer Wefringhaus

Engagiert: Interimstrainer Michael Heimrich, hier mit Tom Samson, führte den SSV Sand in die obere Tabellenhälfte. Am Samstag steht er vor eigenem Publikum zum letzten Mal an der Linie.

Sand. Noch drei Spiele, dann beginnt die Winterpause in der Fußball-Verbandsliga. Dann endet auch die erfolgreiche Amtszeit von Michael Heimrich als Trainer des SSV Sand. Der 41-Jährige hatte die Funktion nach der Trennung von Jörg Schäfer im September übernommen. Heimrichs bisherige Bilanz: Sechs Siege, vier Unentschieden, eine Niederlage.

Zunächst sollte er das Amt drei Spieltage bekleiden, doch nach dem Sprung seiner Elf vom unteren ins obere Tabellendrittel entschied sich Heimrich auf Wunsch der Vereinsführung bis zum Jahreswechsel weiterzumachen. Was der Polizeibeamte anders und besser macht als sein Vorgänger? „Nicht viel. Ich habe mit den Spielern einfach das gemacht, was sie ohnehin schon beherrschen“, sagt Heimrich. „Zurück in die Wohlfühlzone lautete das Motto.“ Was Heimrich damit meint? „Ich bin kein gelernter Trainer“, erklärt Heimrich und winkt bescheiden ab. „Wir haben nicht experimentiert, sondern sind auf das Spielsystem von Schäfer-Vorgänger Peter Wefringhaus übergegangen. Die Mannschaft hat einfach das getan, was sie auf dem Eff-Eff beherrscht.“ Auch am Samstag, im letzten Heimspiel des Jahres, will Sand als Team auftreten und gegen den SC Willingen mit der 3-4-2-1-Variante zum Erfolg kommen.

Auf die Frage, wo der SSV Sand am Ende der Saison stehen wird, antwortet der Noch-Trainer. „Wir befinden uns auf einem guten Weg. Die größten Chancen auf Platz eins und zwei besitzen Neuhof und Steinbach.“ Beide Mannschaften verfügten über viel Qualität und würden die Meisterschaft unter sich ausmachen. Wer Heimrich nach den beiden allerletzten Partien in 2018 in Grebenstein und bei CSC 03 Kassel ablösen wird, ist noch unklar. „Wir werden in den kommenden Wochen eine Entscheidung treffen“, sagt SSV-Fußballboss Helmut Bernhardt. Interessenten gäbe es genug. Unter dem Neuen möchte Heimrich weiterarbeiten: Als Torwarttrainer. „Das ist der Bereich, wo ich mich wohlsten fühle.“

Von Joachim Hofmeister