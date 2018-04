Missverständnis in der Abwehr: Rothwesten bestraft sich selbst

Fuldatal. Ein verhängnisvolles Missverständnis in der Abwehr brachte den TSV Rothwesten um den Lohn. Der Fußball-Verbandsligist unterlag im Heimspiel dem TSV Lehnerz II 0:1 (0:0) und verpasste es damit, die 40-Punkte-Marke zu knacken.

„Fehler werden bestraft“, sagte Rothwestens Trainer Taylan Bilecen nach der Partie. Mit dieser Binsenweisheit meinte er die 60. Minute. Kapitän Kristian Noja spielte aus der Bedrängnis heraus einen Rückpass auf Torwart Max Annemüller. Da dieser bereits aus seinem Tor herausgeeilt war, legte Noja dem Lehnerzer Leon Wittke den Ball mustergültig auf. Wittke schob ins leere Tor ein (60.). Dass diese Unstimmigkeit letzten Endes entscheidend für die Niederlage war, sorgte für eine Menge Frust bei den Gastgebern. Verständlicherweise. Denn gerade in der ersten Halbzeit traten die Fuldataler weitgehend engagiert auf.

Gegenüber der 0:3-Pleite beim SSV Sand stellte Bilecen auf zwei Positionen um. Für Ismet Ramadan und Lars Ruth rückten Nikolaj Eckhardt und Dennis Alsfeld in die Startformation. Letzterer war maßgeblich an der ersten gefährlichen Situation vor dem Lehnerzer Tor beteiligt. Nach Alsfelds Flanke wurde Berat Miftaris Schuss aber in aller höchster Not geblockt (22.).

Miftari drängte sich im Anschluss immer mehr in den Fokus. Nur zwei Minuten später probierte er es aus der Distanz – Gästetorwart Christoph Grösch hatte den Ball erst im Nachfassen. Rothwesten fand nun immer besser ins Spiel und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Miftari vergab in der 32. Minute die wohl beste Chance für Rothwesten. Nach einem Steilpass von Sebastian Trabner war der Stürmer auf und davon. Im Duell gegen Keeper Grösch zog er dann aber den Kürzeren – den kann man schon mal machen. Alsfeld und Dennis Salioski versuchten es dann aus der zweiten Reihen. Die Schüsse verfehlten aber das Ziel.

Im zweiten Durchgang lief bei Rothwesten nicht mehr allzu viel in der Vorwärtsbewegung. Die 60. Minute sorgte schließlich für den endgültigen Bruch im Spiel der Platzherren. Der Einsatz stimmte, zwingende Torchancen blieben aber Mangelware. „Das war heute ein Geschenk an Lehnerz“, haderte ein sichtlich bedienter Bilecen.

Von Raphael Wieloch