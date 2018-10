Nach 1:0-Führung verliert FSV Dörnberg in Sandershausen mit 1:4

Sandershausen. Trotz einer verbesserten Form gab es für den FSV Dörnberg bei der TSG Sandershausen mit 1:4 (1:1) die nächste klare Niederlage. Das Schlusslicht der Fußball-Verbandsliga wartet damit weiter auf den zweiten Saisonsieg.

„Das war kein schlechtes Spiel unserer Mannschaft, aber wir nutzen unsere Chancen nicht und kassieren Tore durch individuelle Fehler, so dass wir uns damit um unseren Lohn bringen“, kommentierte Dörnbergs Werner Kleinschmidt das Spiel. Der klare Spielstand am Ende der Partie täuscht darüber hinweg, dass das Spiel auch hätte anders laufen können. So setzte Dominik Richter in der zwölften Minute einen Strafstoß neben das Tor.

Florian Müller war gefoult worden. Danach gab es Chancen für die Gastgeber durch Felix Stengele, zweimal Tobias Rühlmann und Felix Bredow bei einer Gästechance für Müller. Nach einem von Timo Dauber auf den zweiten Pfosten geschlagenen Freistoß köpfte Timo Dauber das wichtige 0:1, doch nur zwei Minuten später gelang Bruno Luis nach einem Freistoß, den FSV-Torhüter Dominik Zeiger unterlief aus kurzer Distanz das 1:1 (43.).

Dennoch hätte der FSV noch mit einer Führung in die Pause gehen können, doch vergab Kevin Richter in der Nachspielzeit noch eine Großchance. Nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten war erneut Bruno Luis zur Stelle und bugsierte das Leder mit dem Knie über die Linie (56.). Danach hatte der eingewechselte Pascal Adler noch die Chance auf den Ausgleich, bevor nach einem Konter über Bredow Marc Zuschlag in den Strafraum flankte und Rühlmann zum 3:1 einköpfte (64.). Nach einem Foul von Lennart Hartmann erzielte Christopher Minne per Elfmeter noch den 4:1-Endstand (80.). Als unmittelbar danach Timo Dauber umgegrätscht wurde und seinen Gegenspieler daraufhin am Genick packte, sah er Rot, was nach Meinung der Gäste eine harte Entscheidung war (82.). Gelb wie der zuvor foulende Spieler hätte da auch gereicht.

Vorschau

Das nächste Spiel bestreitet Dörnberg am Sonntag (15 Uhr) im Bergstadion gegen den GSV Eintracht Baunatal, das Sand mit 0:6 unterlag. Eintracht hat fünf Punkte mehr als der FSV und seht auf dem 14. Tabellenplatz