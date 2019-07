Niederlagen der Verbandsligisten: Nach der Pleite ist vor dem Spiel

Bauchlandung auf dem Rücken: So wie der SV Türkgücü, hier mit Okan Dereli, fielen in der Verbandsliga auch der CSC 03 Kassel und der OSC Vellmar auf die Nase.

Sie schossen kein Tor, kassierten aber 16. 0:3, 0:5, 0:8 lauteten die Ergebnisse des SV Türkgücü, des CSC 03 Kassel und des OSC Vellmar zum Auftakt der Fußball-Verbandsliga.

Bevor es mit dem zweiten Spieltag weitergeht, ist also Krisenbewältigung angesagt. Wir fragten nach.

CSC 03 Kassel

Am wichtigsten ist Lothar Alexi nach dem 0:5 gegen Eichenzell zunächst eines. „Ich möchte mich bei unseren Zuschauern für den peinlichen Auftritt entschuldigen“, sagt der Trainer des CSC 03. Nach Ausflüchten sucht er gar nicht erst. „Die Pleite hat mehrere Väter, aber der Hauptverantwortliche bin ich. Die taktische Ausrichtung war falsch, und einige personelle Nominierungen auch.“ Beides habe sich schon beim Pokalspiel in Rothwesten angedeutet, er die Signale aber nicht richtig gedeutet und an einen einmaligen Ausrutscher geglaubt. Das Heimspiel am Sonntag gegen Johannesberg werden die 03er mit anderer Taktik und in veränderter Besetzung bestreiten. „Bis da hin müssen wir einmal tief durchatmen, dicke Backen machen und die Niederlage emotional aufarbeiten“, betont Alexi. Zudem hofft der Coach auf die „positive Wirkung des Warnschusses“, gibt aber zu bedenken: „Einen solchen Tiefschlag steckt man nicht in einer Woche weg. Da sind jetzt die gesamten Tugenden der Mannschaft gefragt.“

OSC Vellmar

So etwas hat Jörg Müller bisher weder als Spieler noch als Trainer erlebt: eine 0:8-Klatsche. „Das Ergebnis von Flieden müssen wir natürlich erst einmal aufarbeiten. So etwas passiert nur alle Jubeljahre, aber hoffentlich nicht mehr uns“, sagt der 44-Jährige. Am kommenden Wochenende bei Aufsteiger Ehrenberg verlangt Müller daher auch eine Reaktion von seinen Spielern. Denkbar ist für ihn zweierlei: „Vielleicht lasse ich die gleichen Spieler noch einmal spielen. Die, die es verbockt haben, müssten dann Wiedergutmachung betreiben. Theoretisch könnte ich aber auch auf sieben oder acht Positionen umstellen.“

Zudem sieht Müller keinesfalls die Alleinschuld in der Vellmarer Defensive: „Es wäre falsch, unsere Viererkette allein in die Verantwortung zu nehmen. Wir haben so gut wie keine Zweikämpfe gewonnen und auch unsere Passwege ließen zu wünschen übrig. Entsprechend werden wir im Laufe der Woche an verschiedenen Stellschrauben drehen müssen.“

SV Türkgücü

Weniger vorzuwerfen als Vellmar und 03 hatte sich Türkgücü. Der Aufsteiger musste die Überlegenheit der SG Johannesberg anerkennen. „Wir haben in der ersten Hälfte vieles gut gemacht und werden darauf aufbauen. Zum Beispiel, dass die Offensivspieler gut nach hinten gearbeitet haben und wir defensiv kompakt standen“, sagt Trainer Hüseyin Üstün. Am kommenden Wochenende spielfrei kann sich Türkgücü nun konzentriert vorbereiten. „Wir werden intensiv arbeiten, zumal einige Spieler noch Nachholbedarf haben“, sagt Üstün und erklärt: „Es muss besser werden. Und ich weiß, dass es besser wird.“