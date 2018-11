OSC Vellmar verschenkt gegen Steinbach die Punkte

Den Ball im Blick: Vellmars Maik Siebert (rechts) will Steinbachs Marcel Ludwig stoppen.

Vellmar. „Ja, is’ denn heut’ scho’ Weihnachten?“ Die Frage, die Franz Beckenbauer einst in einem Werbespot stellte, kursierte am Samstag auch bei der Partie der Fußball-Verbandsliga zwischen dem OSC Vellmar und dem SV Steinbach. Großzügig waren die Geschenke, die Torwart Max Annemüller und Innenverteidiger Maximilian Igel verteilten, und so war es kein Wunder, dass der OSC im Duell mit den Gästen aus dem Landkreis Fulda eine 1:3 (1:1)-Niederlage hinnehmen musste.

Bei soviel Freigebigkeit seiner Spieler schaffte es OSC-Trainer Jörg Müller, seine Analyse in fünf Worte zu packen: „Und täglich grüßt das Murmeltier.“ Was immer wiederkehrt: Der OSC spielt attraktiv, der Ball läuft wie am Schnürchen durch das Mittelfeld, die Mannschaft gewinnt jeden Schönheitspreis, aber die Punkte holt sich viel zu oft der Gegner.

So war es auch an diesem Samstag, denn nicht nur Annemüller und Igel waren in Geberlaune. Vor dem Steinbacher Tor zeigten sich Serkan Aytemür, Sinan Üstün sowie Enver Maslak großzügig und vergaben beste Chancen, sodass Müller enttäuscht feststellen musste: „Wir haben uns für unser ansehnliches Spiel mal wieder nicht belohnt.“

Nur einmal war alles gut. Das war in der 28. Minute, als David Kunz einen wunderschönen Angriff über Aytemür und Maslak mit dem Treffer zum 1:1 krönte. Damit war zwar Annemüllers Patzer aus der 17. Minute – Vellmars Torwart hatte den Steinbacher Mateo Duvnjak angeschossen – wettgemacht. Aber der eine Punkt ging wieder verloren, weil Igel vor Ludwigs Kopfballtor (48.) nicht beherzt klärte, und die Gäste nach einer gelungenen Aktion nur drei Minuten später durch Duvnjak nachlegten.

So geht Müller mit einer Mischung aus Ärger und Genugtuung in die lange Winterpause. „Wir hätten mindestens sechs Punkte mehr, wenn wir uns nicht so häufig selbst geschlagen hätten“, sagte Vellmars Trainer, dem aber auch vieles gefällt, was seine Spieler auf den Platz bringen. „Positiv sind die Spielfreude und die daraus resultierende Spielanlage“, freute sich der Coach.

Was Müller nicht gesagt hat, weil er nicht im Verdacht stehen will, nach Ausreden zu suchen: Die frühe Verletzung von Njegos Despotovic (26. Minute) hat dem Vellmarer Spiel sehr geschadet. Und auf der Auswechselbank blieben Spieler, die unter glücklicheren Umständen eine Verstärkung gewesen wären. Während Sebastian Wagener und Stefan Matzenmiller nach langwierigen Verletzungen noch nicht topfit sind, leidet Enes Glogic akut an einer Wadenzerrung.

Die gute Nachricht: Nach der Winterpause kann der OSC befreit aufspielen, denn in den Wettbewerb um die Tabellenspitze kann die Mannschaft nicht mehr eingreifen. Zudem ist auch der Kampf gegen den Abstieg kein Thema.