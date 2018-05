Das Drama von Rothwesten: Nach fünf Jahren runter in die Gruppenliga

Nach 3:4-Pleite des TSV gegen CSC 03

Am Boden: Kevin Seeger und der TSV Rothwesten sind in die Gruppenliga abgestiegen. Doch der Verein arbeitet bereits am Neuanfang.

Fuldatal. Am Ende einer über weite Strecken ruhigen und soliden Spielzeit in der Fußball-Verbandsliga kam der Schock. Nach einer 3:4-Heimpleite gegen den CSC 03 Kassel am letzten Spieltag muss der TSV Rothwesten in die Gruppenliga absteigen.