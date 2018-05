Rothwesten unter Druck - Kaufungen will Klassenerhalt klar machen

Kassel. Zwei für heimische Teams richtungweisende Begegnungen stehen in den Nachholspielen der Fußball-Verbandsliga auf dem Programm.

TSV Rothwesten - SV Weidenhausen (1. Mai, 15 Uhr, Bergstadion): Sicher ist die derzeitige Situation bei den Fuldatalern der Verletzungsmisere geschuldet. Bedeutet: Lange Zeit stand der TSV mit 38 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, zuletzt aber nach drei Niederlagen in Folge muss noch ein Dreier her, um ganz sicher die Liga zu halten. Am besten schon heute gegen den Tabellensechsten. Die personelle Situation der Rothwestener wird sich vor der Partie nicht ändern. Die Gäste um Torjäger Sören Gonnermann sind noch aussichtsreich im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz zur Hessenliga.

KSV Hessen II - SV Kaufungen (Mittwoch, 18.30 Uhr, G-Platz): Für die Junglöwen hat sich das Thema Klassenerhalt nach der 0:5-Pleite seit Sonntag erledigt. Für Trainer Thorsten Hirdes spielt das angesichts des Derbys keine Rolle: „ Nach der Leistung in Schwalmstadt haben wir etwas gutzumachen. Gastgeschenke werden nicht verteilt.“

Für die Gäste von Coach Jörg Müller hat sich mit den zuletzt zwei Siegen in Folge die Situation schlagartig verbessert. Ein Dreier noch und der Aufsteiger hat sein Ziel „Klassenerhalt“ erreicht. „Derbys haben zwar ihren eigenen Charakter und doch wollen wir mit einem Sieg den Liga-Erhalt sichern“, sagt Müller.