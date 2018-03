Saison-Verlängerung im heimischen Fußball ist möglich

„Ich bin seit 25 Jahren im Amt, aber so schlimm war es noch nie“, sagt Horst Riemenschneider, Klassenleiter der Verbands- und Gruppenligen sowie stellvertretender Kreisfußballwart. Gibt es weiterhin so viele Absagen, ist selbst eine Saisonverlängerung nicht ausgeschlossen.

Bisher kein Problem sieht Jürgen Radeck, Klassenleiter der Hessenliga, für seine Spielklasse. Alles sei noch im „grünen Bereich“. Horst Riemenschneider hat da schon ein paar mehr Sorgenfalten. „Zwei Spieltage könnte ich noch verschieben, dann wird es eng“, sagt der Klassenleiter. Schon seit Wochen bastelt er am Spielplan.

Ein großes Problem sind die Spielausfälle für die Vereine auf Kreisebene. Manche Klubs, wie beispielsweise der FSV Kassel in der Kreisliga A, sind noch gar nicht aus der Winterpause gestartet und haben zahlreiche Nachholspiele vor der Brust. Dazu zählt auch der CSC 03 Kassel II, der in der Kreisoberliga erst elf Partien gespielt hat. Zum Vergleich: Rengershausen hat schon 19 Spiele absolviert.

Die Option

Eine mögliche Option ist die Verlängerung der Saison. „Wir warten bis Ostern ab. Wenn es nicht besser wird, müssen Notfallpläne her“, sagt Riemenschneider. Bei weiteren Absagen drohen für manche Vereine drei Spiele pro Woche.

Ein Notfallplan könnte auch für die Verbands- und Gruppenligen eine Saisonverlängerung sein. Aber dort gebe es dann neue Probleme – die Relegationstermine müssten verschoben werden. „Allerdings haben die Verbandsligen Mitte und Süd nicht solche Probleme wie wir, da dort 90 Prozent der Vereine einen Kunstrasenplatz haben. Da schaue ich schon ein wenig neidisch hin“, sagt Riemenschneider. Die Klubs dieser Staffeln haben kein Interesse, die Relegation zu verschieben, da sie ansonsten den Spielrhythmus verlieren könnten.

Auf Kreisebene sieht Riemenschneider keine Probleme bei einer Saison-Verlängerung in den Kreisligen. Dagegen könnte es in der Kreisoberliga kritisch werden, da die Gruppenliga-Relegation fünf Spieltage hat.

Auch in anderen Kreisen gibt es das Problem. Daher kam das Thema bei der Verbandsvorstandssitzung des Hessischen Verbandes am Wochenende auf den Tisch. Verbandsfußballwart Radeck hält eine Saisonverlängerung auf Kreisebene für denkbar. Wenn sich die Lage bis Ostern nicht verbessere, werden sich die Kreisfußballwarte darüber abstimmen.

Die Vereine

„Wir wissen kaum noch, wie das funktionieren soll. Allein über Ostern haben wir drei Spiele in fünf Tagen, insgesamt noch 19 in neun Wochen“, sagt Sebastian Dietzel. „Womöglich“, so der Trainer des CSC 03 Kassel II weiter, „müssen wir häufig dreimal pro Woche ran. Obwohl wir keine Profis sind.“ Für die Zukunft hat Dietzel Ideen: „Die Serie könnte vor der Winterpause länger dauern. Und die Klassenleiter sollten auf die Stadt Kassel einwirken, um mehr Spieltermine auf den nicht voll ausgelasteten Kunstrasenplätzen zu bekommen.“