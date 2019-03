Sand und Dörnberg starten am Wochenende in Verbandsliga

Dörnberg/Sand – Am Wochenende ist es wieder soweit. Der Fußball rollt in der Verbandsliga. Auch die beiden heimischen Klubs sind im Einsatz.

Der FSV Dörnberg empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den CSC 03 Kassel. Schon einen Tag zuvor will der SSV Sand punkten. Ab 15.30 Uhr gastiert der OSC Vellmar auf der Sander Höhe. Beiden Teams gemeinsam: Ihr Blick richtet sich nach oben: Die Dörnberger hoffen, noch einen Nichtabstiegsplatz zu ergattern, die Sander schielen noch auf Rang zwei.

SSV Sand

Die Lage: Im Vorjahr war der SSV nach der Winterpause in der Spitzengruppe und wurde am Ende Zweiter. Jetzt ist er Achter und hat neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Zur Abstiegszone beträgt der Vorsprung nur acht Zähler. Auftaktgegner OSC Vellmar ist Neunter, hat einen Punkt weniger, aber ein Spiel mehr. Im Torverhältnis sind die Sander (42:26) klar besser als der Ex-Hessenligisten (31:31). Sand holte zu Hause bisher elf Punkte, genauso viele wie Vellmar auswärts.

Die Vorbereitung:Als Testgegner hatten sich die Sander mit den Hessenligisten KSV Hessen Kassel und FSC Lohfelden richtige Kaliber ausgesucht, denen man aber mit 2:6 und 1:5 Tribut zollen musste. Im Spiel gegen Gruppenligisten KSV Hessen Kassel II reichte es nur zu einem 2:2. Von den Ergebnissen her konnte Sands neuer Trainer Mario Deppe nicht zufrieden sein, wohl aber über weite Strecken mit den gezeigten Leistungen. Offen zutage trat aber erneut die Sander Achillesferse: die mangelhafte Chancenverwertung.

Die Personalfrage: Bis auf eine Ausnahme kann Trainer Mario Deppe aus dem Vollen schöpfen. Nur hinter den Einsatz von Abwehrspieler Robert Garwardt muss verletzungsbedingt ein Fragezeichen gesetzt werden.

Das Hinspiel:Da gab es ein torloses Remis. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, wobei Sand mehr Chancen hatte. Antonio Bravo-Sanchez hatte Pech mit einem Pfostenknaller.

Die Einschätzung: Helmut Bernhardt vom SSV hat zunächst eine erfreuliche Nachricht: Nach derzeitiger Wetterlage wird die Partie über die Bühne gehen. „Wir werden spielen.“ Und auch die Vorgabe ist klar: „Unser Trainer will gegen seinen ehemaligen Verein einen Einstand mit einem Sieg feiern.“

FSV Dörnberg

Die Lage: Die Gastgeber gehen als Tabellenvorletzter in das Restprogramm. Der Rückstand zum rettenden zwölften Rang beträgt zehn Punkte. Die Rothosen reisen als Fünfter an. CSC 03 Kassel holte 35 Punkte aus 21 Spielen. Der Gast ist also Favorit.

Die Vorbereitung:Vier Testspiele bestritten die Dörnberger in der Vorbereitung - drei wurden gewonnen, eine Partie endete unentschieden. Die Gegner kamen aus der Gruppenliga beziehungsweise Kreisoberliga. Richtig zufrieden konnte Trainer Ralf Wetzstein mit den Ergebnissen und Leistungen aber wohl nicht sein. Seine Mannschaft präsentierte sich zwar torhungrig wie unter anderem das 9:3 gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen zeigt, hinten funktionierte es aber noch nicht wie gewünscht. Wichtig für den Erfolg wird sein, dass der FSV in der Abwehr agiert und nicht reagiert.

Die Personallage:Pascal Kemper und Tobias Gunkel, die im letzten Testspiel fehlten, stehen wieder zur Verfügung. Die Einsätze von Melih Bingül und Pascal Adler sind fraglich. Fehlen werden Rico Lotzgeselle, Len Hartmann und Tom Biedebach.

Das Hinspiel: Trotz einer guten Defensivleistung verlor Dörnberg in der Vorrunde 0:2. Der FSV ließ im Hinspiel kaum Torchancen zu. Durch individuelle Fehler brachte sich das Kellerkind in der Schlussphase um den verdienten Lohn. Pere Pavic (81.) und Karim Kouay (84.) waren die Torschützen.

Die Einschätzung:Trainer Ralf Wetzstein sieht die Begegnung gegen den CSC als richtungsweisend. Der Gast ist zwar Favorit, chancenlos ist man nicht. Und abgeschrieben hat man sich auch noch nicht. Mit drei Punkten könnte eine Aufholjagd beginnen.