Sandershausen ganz sicher beim 2:0 gegen Schwalmstadt

Erneut ohne Gegentreffer blieb die TSG Sandershausen beim verdienten 2:0 (0:0)-Erfolg im Spiel der Fußball-Verbandsliga gegen den 1. FC Schwalmstadt.

Vor der Pause war es eine zähe Partie, in der die tief stehenden Gäste durchaus Chancen hatten in Führung zu gehen. In der 12.und 30. Minute scheiterte Leon Lindenthal, bei der TSG schaffte es Tobias Rühlmann nicht, den FC-Torhüter aus kurzer Distanz zu überwinden (14.).

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber das Tempo und mussten sich zunächst bei Torhüter Maik de Coster bedanken, der gegen Patrick Herpe bravourös mit Fußabwehr klärte (73.). Dann doch das erlösende 1:0: David Altschmied hatte auf Felix Bredow zurückgelegt und der traf aus 10 Metern. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Artem Radcenko mit dem 2:0 alles klar, Bredow hatte vorgelegt.

„Unter dem Strich ein verdienter Erfolg für uns. Derzeit fehlt es uns ein wenig an Frische“, analysierte Trainer Friedhelm Janusch. sdx