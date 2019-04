Sandershausen und CSC 03 treffen in Topspielen nicht

Niestetal – Es sollte für die heimischen Spitzenteams TSG Sandershausen und CSC 03 Kassel der Auftakt zu einer spannenden Schlussphase der Saison in der Fußball-Verbandsliga werden. Aber nach den Topspielen blieb Ernüchterung. Sandershausen kam im Heimspiel gegen die erfahrenen Gäste des SSV Sand nicht über ein torloses Remis hinaus. Die Nachbarn vom CSC 03 verloren ihr Auswärtsspiel 0:3 (0:0) bei Tabellenführer SG Barockstadt II.

TSG Sandershausen - SSV Sand 0:0. Es lief im Spitzenspiel zwischen Sandershausen und Sand die zwölfte Minute, als den Gästen eine Ecke zugesprochen wurde, die allerdings nichts einbrachte. Erwähnenswert ist diese Situation dennoch, weil erstmals so etwas wie Torgefahr in der Partie aufkam. Bis dahin hatten sich die Teams weitgehend neutralisiert. Keine Mannschaft war bereit, frühzeitig die Abwehrarbeit zu lockern.

Doch jetzt kam endlich Dynamik in das Spiel. Nur drei Minuten später musste TSG-Abwehrspieler Marcel Grosse im Laufduell gegen den brandgefährlichen Jan-Philip Schmidt klären. Gefährlich wurde es immer dann, wenn die Gäste zu Standardsituationen kamen: Antonio Bravo Sanchez führte aus, schlug den Ball in der Regel an den langen Pfosten des TSG-Tores. Dort lauerte der kopfballstarke Tom Samson, um den Ball vors Tor zu bringen. Auf der anderen Seite setzten die Niestetaler auf Konter über die schnellen Sascha Hebold und Felix Bredow. Torlos, aber mit leichten Vorteilen für die Gäste, wurden die Seiten gewechselt.

Auch nach der Pause änderte sich nicht viel. Torgefahr kam immer dann auf, wenn bei der TSG Bredow den Turbo einlegte oder bei den Gästen die quirligen Stürmer sich bis in den Strafraum durchspielten.

„Ein Sieg war möglich, doch wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, zeigte sich SSV-Coach Mario Deppe enttäuscht. TSG-Trainer Friedhelm Janusch hingegen war mit dem Remis zufrieden und stellte fest: „Die Saison hat ihre Spuren hinterlassen. Wichtig war, dass am Ende mal wieder die Null stand.“

SG Barockstadt II - CSC 03 Kassel 3:0 (0:0). Mit großen Hoffnungen fuhr der CSC 03 zum Gipfeltreffen nach Fulda, doch am Ende folgte nach der 0:3 (0:0)-Pleite die Ernüchterung. „Nun können wir uns darauf konzentrieren, die Saison ordentlich zu Ende zu spielen“, sagte CSC-Trainer Lothar Alexi.

Schon zur Pause hätten die Rothosen zurückliegen können, schafften es aber gegen drückend überlegene Gastgeber immerhin, den Kasten sauber zu halten.

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Christoph Reuter am Torhüter des Spitzenreiters (60.). Das war es aber von den Gästen, die nach einer Ecke das 0:1 durch Franz Ruppel hinnehmen mussten (66.). Kurz vor dem Treffer musste Tim Metzner mit einer Zerrung den Platz verlassen. Nach einem Doppelschlag durch Ronaldo Zenuni (83.) und David Wollny (84.) war die Partie entschieden und der Traum vom Aufstieg für den CSC wohl geplatzt. Foto: Raphael Wieloch