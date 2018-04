Schwalmstadt im Heimspiel gegen Lehnerz II unter Druck

Einst gemeinsam gegen den TSV Lehnerz II: FCS-Verteidiger Ricardo Seck (l.) und Jan Henrik Wolf (r.), der am Sonntag zusammen mit dem TSV-Mittelfeldstrategen Paul Hohmann (Mitte) im Team der Osthessen im Herbert Battenfeld-Stadion gastiert.

Schwalmstadt. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga braucht der 1. FC Schwalmstadt gegen den erstarkten TSV Lehnerz II (So. 15 Uhr) unbedingt einen Sieg.

Wenn eine Mannschaft ihren Gegner gut kennt, könnte das taktisch durchaus ein Vorteil sein. Im Falle des TSV Lehnerz II, der am Sonntag um 15 Uhr im Herbert Battenfeld-Stadion gastiert, ist für Gastgeber 1. FC Schwalmstadt zunächst einmal Respekt angesagt. „Die können richtig gut Fußball spielen und werden sich sicherlich nicht hinten rein stellen“, sagt Trainer Atilla Güven. Aber auch: „Das kommt uns durchaus entgegen.“ Will sagen, die kultivierte Spielweise der Gäste öffnet Raum für eigene Offensivaktionen, was aber keineswegs in einen offenen Schlagabtausch beider Teams soll: „Wir müssen versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken“ (Güven).

Die Querverbindungen sind reichlich. Als Jugendtrainer der JFV Viktoria Fulda bildete Atilla Güven einst Talente auch für die Osthessen aus. Jan Henrik Wolf spielte drei Jahre für Schwalmstadt und ist derzeit als Mittelfeldspieler mit elf Treffern neben Stürmer Christoph Sternstein (11) der erfolgreichste TSV-Torschütze. Und der Schwälmer Winterneuzugang Vedran Jerkovic hatte in der Hinrunde im Trikot von Borussia Fulda das Vergnügen mit Spielern wie Wolf und Sternstein, die auch zum Hessenliga-Kader von Lehnerz zählen. „Das wird ein Spiel auf des Messers Schneide“, sagt der zweifache Torschütze beim 3:3 in Kaufungen voraus. Entscheidend wird für den Kroaten sein, „wer am Ende den Sieg mehr will.“

Seine Mannschaft ist die, die ihn mehr braucht, trennt sie doch trotz klarem Aufschwungs nach der Winterpause nur ein Punkt von einem Abstiegsplatz. Die Gören-Schützlinge haben sich dagegen mit vier Siegen aus den letzten sechs Spielen aus der Abstiegszone gespielt, sind aber trotzdem selbst als Tabellensechster immer noch nicht über den Berg.

Ein wichtiger Schritt Richtung rettenden Ufers war der letzte 1:0-Erfolg im Derby gegen Nachbar Neuhof. Torschütze: Julian Pecks (7.), der zusammen mit Paul Hohmann ein exzellentes Sechserduo bildet. Ein Fall für Peter Liebermann und Timo Brauroth, der in die Stammelf der Schwälmer zurück kehrt. Aber auch Alexander Bach hat sich nach seiner guten Leistung in der zweiten Hälfte in Kaufungen für weitere Einsätze im zentralen Mittelfeld empfohlen.

Personell kann der FCS-Coach also bis auf den gesperrten Jan Niklas Brandner aus dem Vollen schöpfen. Was allerdings auch für seinen Kollegen (und sehr guten Bekannten) Sedat Gören gilt, denn die erste Mannschaft des TSV, als Zweiter der Hessenliga mit guten Aufstiegschancen, spielt bereits am Samstag.