Schwalmstadt ohne Brandner und Brauroth zum Abstiegskonkurrenten Kaufungen

Schwalmstadt. Es gibt Siege, die sind mehr als drei Punkte wert. Das 3:1 des 1. FC Schwalmstadt beim TSV Rothwesten war so einer. „Wir haben ein Spiel durch Kampf und Leidenschaft gedreht. Das gibt uns Auftrieb“, sagt Innenverteidiger Fabian Seck. Auftrieb für das nächste wegweisende Spiel der Schwälmer im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga, das Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr Oberkaufungen) beim SV Kaufungen über die Bühne geht.

Trainer Güven hatte den überlebensnotwendigen siebten Saisonerfolg schneller abgehakt. Denn: „In unserer Situation brauchen wir nicht nur einen Sieg, sondern eine Siegesserie.“ Immerhin hat es seine Mannschaft nun wieder selbst in der Hand, das rettende Ufer zu erreichen, könnte etwa mit einem Erfolg beim Aufsteiger diesen in der Tabelle überholen.

Diese Motivation bestimmt auch die Taktik: Den Gegner früh anlaufen, in seiner eigenen Hälfte unter Druck setzen. Das verkürzt den eigenen Weg zum gegnerischen Tor und hält den Gegner vom eigenen weg. Bindet also gefährliche Kaufunger Offensivkräfte wie Niklas Schöttner (bisher sechs Tore) oder den „wahnsinnig schnellen“ (Güven) Stoßstürmer Tobias Boll (9). Den gilt es, so der FCS-Coach, in jeder Situation zu doppeln.

Diesmal ohne den gesperrten Jan Niklas Brandner, für den Atilla Güven aber einige Alternativen hat (Jan Philipp Trümner, Alexander Fey, Leonard Freund), zumal Außenverteidiger Alexander Dietz zurück in die Mannschaft drängt. Den beruflich verhinderten Timo Brauroth könnten auf der „Sechs“ Yannik März oder auch der aufrückende Vedran Jerkovic ersetzen, für den dann der wieder genesene Maximilian Schuch in die Innenverteidigung rücken würde.

Größer sind da schon die Personalprobleme des Gastgebers, der auf seine Langzeitverletzten Hannes Peschutter, Niclas Thöne und Anil Dönmez verzichten muss. Der Einsatz des Ex-Melsungers Kevin Hermansa entscheidet sich erst kurz vor dem Anpfiff, sicher ist dagegen die Rückkehr des gelb-rot-gesperrten Rné Pitsch. Trainer Jörg Müller erwartet ein „anderes Spiel“ als beim zerfahrenen 1:1 gegen Petersberg. In der Hoffnung, diesmal die entscheidenden Konter setzten zu können.

