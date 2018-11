Ein schweres Heimspiel

Ist wieder fit: Manuel Frey steht nach seiner Verletzungspause dem Tuspo am Samstag wieder zur Verfügung. Foto: Hofmeister

Grebenstein. Nach dem spielfreien Wochenende bestreitet der Tuspo Grebestein sein letztes Vorrundenspiel in der Fußball-Verbandsliga. Gegner wird am Samstag (14.30 Uhr) im heimischen Sauertalstadion die SG Johannesberg sein.

Die Überraschungsmannschaft der Vorsaison, die als Aufsteiger lange Zeit um den Relegationsplatz zur Hessenliga mitspielte und am Ende Vierte wurde, ist momentan die Mannschaft der Stunde. Seit acht Spielen ist die SG ungeschlagen und hat sich von einem Abstiegsplatz bis auf Platz sieben vorgeschoben. Das Prunkstück der Waldhessen ist die Defensive, die mit 14 Gegentreffern die zweitbeste der Liga ist. Vorne hat die SG mit 23 Treffern zwei Tore weniger erzielt als der Tuspo,

Zuletzt freilich spielte die SG nur 1:1 in Willingen. „Wir wollen zeigen, dass uns das Willingen-Spiel nicht aus dem Rhythmus geworfen hat. Wir wollen nach vorne schauen und uns von diesen Widrigkeiten nicht aufhalten lassen“, macht Johannesbergs Trainer Jochen Maikranz klar, dem die drei Platzverweise beim 1:1 gegen Willingen immer noch aufs Gemüt schlagen. Vor allem sind die personellen Probleme damit immens: Paolo Mondo fehlt nach seiner zweiten Rot-Sperre wohl lange, Niklas Zeller und Friedrich Walt gelb-rot-gesperrt zumindest in Grebenstein.

Für den Tuspo ist dieser Gegner ein bisher unbeschriebenes Blatt. Trainer Valentin Plavcic schätzt Johannesberg als individuell gut besetzte Mannschaft ein, die noch weiter vorne mitmischen will. Dennoch rechnet er sich Chancen aus: „Das Ziel sind drei Punkte. Wir haben auch in den vorherigen Spielen gegen die Spitzenmannschaften der Liga gut ausgesehen, aber zu wenige Punkte geholt.“ Zuletzt gab es gegen den Dritten Barockstadt II eine 0:1-Niederlage, weil der Aufsteiger wieder seine Chancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen konnte.

Der Tabellendreizehnte hat bislang in allen Spielen gut mithalten können, war aber oftmals nicht effektiv genug. Positive Ausreißer waren die zehn erzielten Tore aus den beiden Spielen gegen Kaufungen und in Willingen. Abhilfe leisten könnte der Torjäger der Vorsaison, Manuel Frey. Der bisherige Pechvogel der Hinrunde, der gerade zweimal zum Einsatz kam, ist nach seiner Verletzungspause wieder einsatzfähig. Ob er schon in der Anfangself stehen wird, darüber ist sich Plavcic noch unsicher. Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Anto Kajic. Dagegen wird Steffen Fried ausfallen. (zmw)