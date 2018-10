Serkan Aytemür macht einen Neustart in Vellmar

Vellmar. Seit Anfang September geht Serkan Aytemür für Fußball-Verbandsligist OSC Vellmar auf Torejagd. Nach seinem Wechsel von Hessenligist FSC Lohfelden feierte er für seinen neuen Klub einen tollen Einstand: Im Auswärtsspiel bei Eintracht Baunatal wurde er in der 68. Minute eingewechselt, nur neun Minuten später traf zum 1:0-Endstand. Bereits am Mittwoch steht das Rückspiel an. Vellmar empfängt Baunatal (19 Uhr, Kunstrasenplatz) – und natürlich ist es auch für den Stürmer eine besondere Partie.

Der Neuanfang

Aytemür startete als Hessenliga-Spieler des FSC Lohfelden in diese Saison. Nach Leistenbeschwerden in der Vorbereitung kam der 22-Jährige nicht so richtig in Tritt und nur zu Kurzeinsätzen. Das tut dem Ego eines Torjägers nicht gut. Er folgte den Lockrufen des Verbandsligisten Vellmar, um eine Liga tiefer einen Neuanfang zu wagen. „Beim OSC habe ich mich auf Anhieb wohlgefühlt“, sagt Aytemür. „Dort spiele ich auch wieder mit meinen Kumpels Sinan Üstün, Tolga Yantut und Enver Maslak zusammen.“ Diese kennt er schon aus Jugendzeiten aus der Kasseler Nordstadt. Und es läuft sofort gut für ihn. Nach seinem Premierentor gegen Baunatal erzielt er vier weitere Treffer. Nach sieben Spielen kommt er auf fünf Treffer. Eine starke Ausbeute für den Rechtsfuß, der aber mit links die schöneren Tore erzielt.

Die Entwicklung

Das Fußballspielen erlernte Aytemür, der in der Kasseler Nordstadt geboren wurde, auf dem Sportplatz am Schwarzen Stein bei Fortuna Kassel. Über den VfL Kassel kam er zum KSV Baunatal. Dort spielte er nicht nur in der A-Jugend-Hessenliga, sondern auch beim zweiten Herrenteam in der Verbandsliga und kam sogar zu Kurzeinsätzen in der Regionalliga.

Zur Saison 2016/17 ging es zurück in die Nordstadt. In die Kreisoberliga zum SV Türkgücü. Diese Spielzeit wurde zum bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn. 57 Tore erzielte der Stürmer für den SVT – dabei fehlte er an den ersten drei Spieltagen, weil er im Urlaub war. Mit seinen Toren schoss er den Klub in die Gruppenliga.

Mit diesem Torrekord weckte er Begehrlichkeiten bei anderen Klubs und wechselte schließlich in die Hessenliga zum FSC Lohfelden. Doch in der höheren Klasse waren die Anforderungen größer und die Einsätze wurden weniger. Daher ging er nach einer Saison nun nach Vellmar. Dennoch sagt Aytemür: „Ich bin nicht enttäuscht. Es in Lohfelden zu versuchen, war der richtige Schritt. Letztlich habe ich viel gelernt.“

Das Privatleben

Aytemürs Leben ist vom Fußball geprägt, weshalb ihm auch keine Zeit für andere Hobbys bleibt. Der Single hat 2016 sein Abitur gemacht und dann ein Jahr pausiert. Er konzentrierte sich voll auf Fußball. Nun zu Semesterbeginn startet er in den nächsten Lebensabschnitt und beginnt ein Soziologie-Studium an der Universität Kassel.

Im Blick hat Aytemür aber auch das Derby am Mittwochabend gegen Baunatal. Sein Wunschergebnis? 3:0 für seinen OSC – mit dem dreifachen Torschützen Serkan Aytemür.