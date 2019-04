Spannende Verbandsliga: Quartett steht vor wichtigen Spielen

Den Ball und die Ziele im Blick: Während der Baunataler David Katluhn (links) mit seinem Team noch den Klassenerhalt schaffen will, steckt der Sandershäuser Sascha Herbold mit seiner Mannschaft mittendrin im Aufstiegskampf.

Kassel – Während der OSC Vellmar spielfrei ist, bestreiten die anderen vier heimischen Fußball-Verbandsligisten wichtige Einsätze. Die TSG Sandershausen und der CSC 03 Kassel kämpfen noch an der Spitze mit, der GSV Eintracht Baunatal und der SV Kaufungen 07 gegen den Abstieg. Ein Überblick.

TSG Sandershausen

Die Sandershäuser sind mittendrin im Aufstiegskampf. Derzeit stehen sie auf dem dritten Rang. Bleibt es bei dieser Platzierung, dürfen sie in der Relegation antreten, da der Zweite Barockstadt II nicht aufsteigen kann. „Nachdem der Verein nun grünes Licht gegeben hat, den Aufstieg, wenn er erreicht wird, auch wahrzunehmen, liegt es jetzt an uns“, sagt TSG-Trainer Friedhelm Janusch. Das spornt den Aufsteiger natürlich zusätzlich an.

Zudem ist mit dem FC Eichenzell (Sonntag, 15 Uhr) ein Gegner zu Gast, mit dem die Sandershäuser „noch eine Rechnung offen haben“. Laut Janusch haben die Eichenzeller nach dem 2:1-Erfolg der TSG im Hinspiel in der Fuldaer Presse verbal nachgetreten. Sie hätten die Nordhessen als „Klopper-Truppe“ hingestellt. Da ist es verständlich, dass die Sandershäuser nun im Rückspiel besonders motiviert sind – und sportlich antworten wollen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Marcel Grosse (Knieprobleme).

CSC 03 Kassel

Der CSC 03 hat noch theoretische Chancen auf den Aufstieg in die Hessenliga – fünf Punkte beträgt der Abstand auf Sandershausen und damit auf den Relegationsplatz. Die Mannschaft von Trainer Lothar Alexi tritt am Samstag ab 16.30 Uhr bei der SG Johannesberg an. Die Gastgeber ließen zuletzt mit Punktgewinnen in Sand (2:2) und gegen Steinbach (1:1) aufhorchen. Im Hinspiel führten die Rothosen bereits 2:0, mussten aber noch zwei Gegentore zum 2:2 hinnehmen.

Eintracht Baunatal

Die Eintracht hat am Sonntag ab 15 Uhr auf der Langenbergkampfbahn den FSV Dörnberg zu Gast, der sich als Schlusslicht kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnet. Nach derzeitigem Stand gäbe es vier Absteiger. Der GSV als Drittletzter liegt um zwei Punkte hinter dem Fünftletzten Tuspo Grebenstein und somit in Reichweite des rettenden Ufers. „Die Mannschaft ist in dieser entscheidenden Phase voll auf der Höhe. Die Jungs wollen, sie machen, die Stimmung ist gut“, zeigt sich Trainer Thomas Kraus zuversichtlich. Verzichten muss er womöglich nur auf den länger verletzten Christopher Löbel. Mit der Eintracht trifft die zweitschlechteste Heimmannschaft – vier Siege stehen neun Niederlagen gegenüber – auf das schwächste Auswärtsteam.

SV Kaufungen 07

Dem SVK bleiben als Vorletzter noch vier Spiele, um sechs Zähler Rückstand auf Grebenstein aufzuholen und Platz 13 zu erreichen, aktuell der erste Nichtabstiegsplatz. Aber gleich die erste Aufgabe am Sonntag ab 15 Uhr beim Tabellenzweiten SG Barockstadt II hat es in sich. „Das ist für mich die spielstärkste Mannschaft der Liga, zudem individuell sehr stark besetzt“, erklärt Trainer Jörg Müller. Trotzdem wolle seine Elf ihre Chance suchen. „Für uns sind noch zwölf Punkte zu vergeben. So lange der Klassenerhalt machbar ist, probieren wir alles. Die Mannschaft lässt sich nicht hängen und gibt immer Vollgas“, sagt Müller. Den Kaufungern fehlen der verhinderte Marius Ehlert und der verletzte Niclas Thöne.