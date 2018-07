SV Kaufungen steht vor schwerer zweiter Saison

Saisonvorschau Fußball-Verbandsliga

+ © Thomas Lange Zwei Trainer und fünf neue: Jörg Müller (links) und Co-Trainer Domenico Maresca (rechts) mit den Neuzugängen (von links) Tim Bode, Erik Morozov, Jan Schulz, Lukas Illian und Nick Krug. Der sechste Neuzugang Eugen Wagner fehlt. © Thomas Lange

Kaufungen. In der vergangenen Saison rettete ein 3:0-Sieg über Willingen am letzten Spieltag den SV Kaufungen vor dem direkten Wiederabstieg aus der Fußball-Verbandsliga. Als Aufsteiger war der Ligenverbleib ein toller Erfolg, doch so spannend soll es in der kommenden Spielzeit nicht werden: „Wir wollen so früh wie möglich die nötigen Punkte auf dem Konto haben, die uns den Klassenerhalt sichern“, erklärt Kaufungens Trainer Jörg Müller.