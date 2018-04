TSV Mengsberg punktet gegen Hessen Kassel II

Mengsberg. Der erhoffte dritte Saisonsieg war‘s nicht, ein Mutmacher für das Schlusslicht der Fußball-Verbandsliga schon. Der TSV Mengsberg erkämpfte ein 1:1 (0:1) gegen den KSV Hessen Kassel II.

Dabei hatte Marcel Fischer der Regionalliga-Reserve ein schwer verdauliches Ei ins Nest gelegt. Den Freistoß des Mittelfeldspielers wollte Lukas Berneburg, gerade erst fünf Minuten für den verletzt ausgeschiedenen Maxi Sack auf dem Platz, per Flugkopfball veredeln. Doch der Stürmer traf das Spielgerät nicht, täuschte damit jedoch KSV-Torhüter Niklas Neumann. Und so senkte sich der Ball ins lange Toreck zum Ausgleich (50.). Gleichbedeutend mit dem siebten Punktgewinn des Aufsteigers, während die Junglöwen ihre Hoffnung auf den unbedingt nötigen sechsten Saisonsieg begraben mussten.

Dabei hatten sie im ersten Spielabschnitt die technisch und spielerisch reifere Elf gestellt, konnten jedoch von ihren vier guten Torchancen nur eine zur Führung nutzen. Zuvor noch an Mengsbergs Rückhalt Tobias Bechtel gescheitert (29.), traf KSV-Kapitän Christian Krug nach einer Korb-Ecke zum 1:0 für seine Elf (42.). Was schließlich zu wenig für die Kasseler war. „Vielleicht hat uns der etwas holprige Platz heute in die Karten gespielt“, mutmaßte TSV-Trainer Daniel Hainmüller, warum die Gäste nach der Pause immer mehr nachließen, während Berneburg dem Angriff der Engelhainer neue Impulse gab. „Da haben wir uns dem Spiel des Gegners angepasst und viel zu viel mit langen Bällen operiert“, erklärte KSV-Trainer Sebastian Busch.

Folgerichtig ergaben sich gute Möglichkeiten für TSV-Kapitän Marcel Reitz, Felix Gies, Lukas Berneburg und Torschütze Fischer. Für alle Freistöße seiner Elf zuständig, sorgte er für das umjubelte 1:1. Sein zweites Saisontor in seinem 22. Einsatz im 23. Spiel des Neulings. Eine Statistik, die der 24-Jährige anführt.

Von Bernd Knauff