TSV Mengsberg steht vor letztem Heimspiel gegen SV 07 Eschwege

Mengsberg. Drei Spiele stehen den Fußballern des TSV Mengsberg in der Verbandsliga noch bevor, ehe die Vorbereitung auf die kommende Serie in der Gruppenliga beginnen kann.

Am Mittwochabend (19 Uhr) findet am Engelhain gegen die SV 07 Eschwege das vorerst letzte Heimspiel statt. „Wir werden die Runde weiter mit Anstand zu Ende spielen. Der Charakter ist weiterhin absolut in Ordnung“, lobt der Sportliche Leiter Martin Kubitschko das arg gebeutelte Team, das in 29 Partien 16 Mal ohne eigenen Treffer geblieben war. Das soll nun gegen Eschwege und abschließend beim Hünfelder SV (12. Mai) und bei der SG Bad Soden (19. Mai) besser werden.

Hoffnung macht den Engelhainern, dass heute Maximilian Krähling wieder an Bord ist. Eventuell kann Routinier Dardan Rama die Abwehr verstärken, weil er wieder voll im Training ist. Fraglich sind die Einsätze von Spielertrainer Fabian Hett und Felix Gies, die beide beim 0:3 gegen die SG Johannesberg wegen Kniebeschwerden ausgewechselt werden mussten.

Gegner Eschwege hatte das Hinspiel mit 4:0 gewonnen und hat mit dem 0:0 am Samstag gegen den 1. FC Schwalmstadt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan. Mit einem weiteren Erfolg kann das Team um Torjäger Mathias Gonzalo Tadeis Gambetta aus Uruguay und Schlüsselspieler Jan Kaufmann alles klar machen.