Trotz 0:2-Niederlage gegen CSC: Mengsbergs Trainer Hainmüller zufrieden

Mengsberg. Mit 0:2 (0:1) gab es die erwartete Niederlage für Verbandsliga-Schlusslicht TSV Mengsberg im Duell mit dem CSC 03 Kassel.

Nicht erwartet waren dagegen die Zeitpunkte im Spiel, zu denen die beiden Treffer fielen: Das erste Tor in der 45. Minute, das zweite in der 90. Was zu einer fußballerischen Kuriosität führte. Denn sowohl unmittelbar vor der Halbzeitpause als auch exakt zum Spielschluss wurde die Begegnung beendet und kein Anstoß zur Neueröffnung des Spiels mehr ausgeführt.

Der Tabellenvierte dominierte die erste Spielhälfte deutlich mit mehr Ballbesitz und der größeren Anzahl an Torchancen. Nachdem CSC-Antreiber Christian Käthner nur den Pfosten getroffen hatte, schoss Igor Radisavljevic den zweiten Ball über den Kasten (24.). Erneut von Käthner bedient, scheiterte der Gäste-Angreifer bei seiner zweiten Gelegenheit am guten TSV-Rückhalt Tobias Bechtel (37.).

Partie auf Augenhöhe nach 60 Minuten

Vom Spielverlauf vielleicht ein wenig gefrustet, hielt wenig später Außenverteidiger Gianluca Maresca aus 18 Metern einfach mal drauf. Mit Erfolg. Denn der tückische Aufsetzer landete im langen Eck des TSV-Tores zur 1:0-Führung für die Kasseler (45.). „Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen“, bemängelte CSC-Coach Lothar Alexi die schlechte Chancenverwertung seiner Elf. Nur einmal hatten die wenigen heimischen Anhänger den Torschrei auf den Lippen. Doch Lukas Berneburg beförderte das Spielgerät aus guter Position über den Kasten (34.).

Nach einer Stunde Spielzeit hatten sich die Engelhainer besser auf ihren Gegner eingestellt, boten nun eine Partie auf Augenhöhe. Und belohnten sich dafür mit guten Gelegenheiten. Maxi Sacks Volleyabnahme aus 25 Metern, allein schon das Eintrittsgeld wert, strich nur knapp am Kasten vorbei (68.). Lukas Berneburg, von CSC-Innenverteidiger Lars Frerking gefoult, knallte den fälligen Elfmeter übers Tor (73.). Ebenso aussichtsreich wenig später einen Kopfball (76.).

Nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung

Wie es geht, zeigten zum finalen Zeitpunkt die Gäste. Die ihren Strafstoß, nach Foul von Christian Hesse an Moritz Murawski, durch Christian Käthner sicher verwandelten (90.). „Heute haben wir uns gut verkauft“, konnte TSV-Trainer Daniel Hainmüller zwar nicht mit dem Ergebnis, jedoch mit der Gesamtleistung seiner Elf durchaus zufrieden sein.

TSV: Bechtel - Rappold, Hesse, Dingel, Krähling - Meholli (80. D. Hainmüller), Hett - Quehl (66. Schuchhardt), Sack, Reitz - Berneburg.

CSC: Klöppner - Simoneit, Frerking, Steinhauer, Maresca - Murawski, Reuter - Müller, Käthner, Matys - Radisavljevic (70. Pape).

SR: Rüger (Petersberg). Z: 50.

Tore: 0:1 Maresca (45.), 0:2 Käthner (90.). (zvk)