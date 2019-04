Vellmar muss sich in Fußball-Verbandsliga gegen SG Barockstadt II beweisen

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Hessenliga muss der OSC womöglich jetzt in der Verbandsliga um den Klassenerhalt kämpfen. Auch am Samstag im Heimspiel gegen die SG Barockstadt II. Warum aber haben es die Vellmarer derzeit so schwer?

Sieben Spiele haben die Verbandsliga-Fußballer des OSC Vellmar in dieser Saison noch zu absolvieren. Den Auftakt macht am Samstag ab 15 Uhr das Heimspiel gegen Spitzenreiter (Stadion am Schwimmbad). Derzeit belegt das Team Rang zwölf, sechs Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Der Rückblick

Im Sommer stieg der OSC nach zehn Jahren aus der Hessenliga ab. Verbunden damit waren ein sanfter Umbruch und ein Wechsel auf der Trainerposition. Für den langjährigen Coach Mario Deppe übernahm Jörg Müller, der vom FC Körle kam. Der Umbruch war sanft, weil das Gerüst um Kapitän Enes Glogic zusammenblieb.

Der Saisonverlauf

Den Start in diese Spielzeit verpatzte der OSC bei fünf Spielen ohne Sieg ( (drei Niederlagen, zwei Remis). Es folgten drei Siege in Folge, die wieder Mut machten, vielleicht doch in der Spitzengruppe mitzumischen. Doch schnell war im weiteren Verlauf klar: Das wird in diesem Jahr nichts. Inzwischen hat die Mannschaft seit Mitte November kein Spiel mehr gewonnen.

Das Verletzungspech

„Acht bis neun Punkte fehlen uns, dann wären wir im Soll“, sagt Trainer Müller. Das größte Problem ist die personelle Situation, durch die der Trainer kaum Alternativen hat, zu reagieren. Oliver Scherer fällt bereits zum zweiten Mal in dieser Serie länger aus. Torhüter Alexander Bayer hat seine Laufbahn beendet. Sebastian Wagener fehlte lange verletzt. Auch für Sturmhoffnung David Kunz ist die Saison bereits gelaufen. Hinzu kommt noch, dass Stefan Matzenmiller bis Oktober berufsbedingt nicht zur Verfügung steht.

Die Jugendarbeit

Ein langfristiger Grund, warum der OSC nicht an die Hessenligazeiten anknüpfen kann, sind die Entwicklungen in der Jugendarbeit. Die Stärke der Vellmarer war es jahrelang, aus eigenen Nachwuchsakteuren gestandene Hessenligaspieler zu formen. Grundlage dafür war allerdings, dass der Nachwuchs bereits in der Jugend auf Hessenliganiveau Erfahrungen sammelte.

In dem Zeitraum von 2012 bis 2014 spielte die erste Mannschaft in der Hessenliga, die Zweite in der Verbandsliga und die A-Jugend wiederum in der Hessenliga. Heute tritt die A-Jugend in der Gruppenliga, die B-Jugend in der Verbandsliga an. „Die Spieler der B-Jugend sind kaum zu bewegen, einen Rückschritt in die A-Jugend-Gruppenliga zu machen“, sagt Abteilungsleiter Rudi Hochheimer. Und weiter: „Sicher ist hier derzeit auch nicht der Nachwuchs für unsere erste Mannschaft zu finden. Die Spieler werden zudem massiv von den höherklassigen Klubs wie KSV Hessen oder KSV Baunatal umworben.“

Doch dies sei nicht das einzige Problem. „Das liegt auch im Finanziellen begründet. Es bedarf heute schon großer Anstrengungen und vieler Arbeit, den finanziellen Rahmen auf die Beine zu stellen“, sagt Hochheimer. So sei es derzeit schwer genug, im Jugendbereich das Niveau Gruppen- und Verbandsliga zu halten – an Hessenliga ist kaum zu denken.

Das Heimspiel

In der Hinrunde erreichte der OSC durch einen Treffer von Enver Maslak ein 1:1 gegen Fulda II. Am Samstag ist der OSC allerdings krasser Außenseiter.