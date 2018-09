1. FC Schwalmstadt im Kellerduell beim FSV Dörnberg gefordert

Girschikofsky im Tor

+ © Pressebilder Hahn Kujtim Iberhysaj © Pressebilder Hahn

Dörnberg. „Das ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel“, macht Dörnbergs Dennis Dauber deutlich. „Wir müssen an unsere Grenzen gehen“, schlägt Trainer Atilla Güven, der den 1. FC Schwalmstadt auf das Kellerduell der Fußball-Verbandsliga beim FSV vorbereitet (So. 15 Uhr), in die gleiche Kerbe.