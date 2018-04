Verbandsliga: CSC 03 Kassel verliert Verfolgerduell gegen SSV Sand

Kassel. Die Winterpause hat dem Fußball-Verbandsligisten CSC 03 nicht gutgetan. Nach einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage hat die Mannschaft von Trainer Lothar Alexi auch das Verfolgerduell gegen den SSV Sand verloren. Gegen die Mannschaft aus Bad Emstal gab es am Karsamstag eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

Als Alexi nach Gründen für die Niederlage sucht, erwähnt er den „Acker“ an der Jahnstraße nicht und sagt nur: „Auf diesem Platz mussten beide Mannschaften spielen.“ Es ehrt den 03-Trainer, dass er nicht nach Ausreden sucht, fest steht jedoch, dass holprige Rasenplätze für jene Mannschaften ein Nachteil sind, die auf Offensive und Ballbesitz setzen.

Aber natürlich waren es nicht die widrigen äußeren Umstände allein, die zum verdienten Sander Sieg geführt haben. Beim 0:1 kam Jan-Philip Schmidt völlig frei zum Kopfball, und beim zweiten Treffer hatte Steffen Klitsch freie Schussbahn.

Das mangelnde Defensivverhalten zieht sich wie ein Roter Faden durch die Auftritte der Rothosen im Monat März und veranlasst Alexi zu schonungsloser Kritik. „In der Defensive agieren wir derzeit wie ein Abstiegskandidat“, sagt der 03-Trainer.

Dass dessen Mannschaft ohne Treffer blieb, lag jedoch nicht nur am eigenen Unvermögen, denn der Sander Torwart Johannes Schmeer – ein Bruder des Stürmers Sebastian Schmeer vom KSV Hessen Kassel – brachte die Rothosen mit mehreren fantastischen Paraden zur Verzweiflung. Drei Beispiele.

11. Minute: Schmeer pariert einen 20-Meter-Schuss von Christian Käthner, der als Flatterball auf den Torwart zufliegt.

47. Minute: Bei einem Freistoß von Gianluca Maresca meistert der Keeper eine ähnlich große Herausforderung.

75. Minute: Schmeer – so scheint es – ist endlich überwunden, als Thomas Müller ein sensationeller Linksschuss mit dem Außenrist gelingt. Sensationell ist aber auch die Parade des Schlussmanns.

Es würde aber der Leistung der Gäste nicht gerecht, wenn nur Schmeer lobend erwähnt würde. Trainer Peter Wefringhaus hatte sein Team glänzend auf Platz und Gegner eingestellt und konnte sich besonders auf Florian Amert, Steffen Bräutigam, Steffen Klitsch und Pascal Itter verlassen.

Nun hofft Alexi auf zweierlei. Zunächst muss seine Mannschaft die sich beim Defensivverhalten offenbarenden Probleme in den Griff kriegen, und dann soll es endlich Frühling werden. Zwar wird sich ein Acker nicht in wenigen Wochen in einen Rasenteppich verwandeln, aber irgendwann werden die Platzverhältnisse wieder das Flachpassspiel der Spieler in den roten Hosen zulassen.

