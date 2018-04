Packender Abstiegskampf: Elf Teams müssen in der Verbandsliga noch zittern

Kassel. Ein spannender Abstiegskampf in der Verbandsliga, Platzverweise in Serie beim TSV Rothwesten, ein Premieren-Derby und jubelnde Wattenbacher – das Fußball-Wochenende hatte einiges zu bieten.

Hier sind vier Auffälligkeiten.

Packender Abstiegskampf

Der Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga könnte spannender nicht sein. Noch elf Mannschaften müssen zittern. Mittendrin sind jetzt auch der TSV Rothwesten und die SV Kaufungen, die lange Zeit im gesicherten Mittelfeld standen. Die Fuldataler haben als Tabellensiebter nur noch drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone, der SVK als Neunter sogar nur einen. Noch brisanter ist die Lage für den Vorletzten, den KSV Hessen Kassel II. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer.

Das liegt auch daran, dass derzeit von fünf Absteigern auszugehen ist. Denn in der Hessenliga stehen der OSC Vellmar und der SV Steinbach im Tabellenkeller. Beide Teams würden im Falle eines Scheiterns in die Verbandsliga Nord absteigen.

Viel Rot für Rothwesten

Eine ausgesprochen unfaire Mannschaft ist der TSV Rothwesten sicher nicht. Auch wenn der Verbandsligist in der Fairnesswertung Letzter ist und die Tabelle angeblich nicht lügt. Doch weder bei den Gelben, Gelb-Roten noch den Roten Karten weist der TSV den schlechtesten Wert auf. Nicht wegzuleugnen ist jedoch, dass die Rothwestener vier ihrer letzten fünf Partien nicht zu elft beendeten. Kevin Seeger wurde in Eschwege nach einer Tätlichkeit vom Platz gestellt. Zweimal Dennis Salioski sowie einmal Ulli Siewert gingen in anderen Partien nach Gelb-Rot vorzeitig. Salioski hatte bereits in der Hinrunde einmal die Rote Karte gesehen.

Das erste Derby

Es war eine Premiere, und immerhin 200 Zuschauer wohnten ihr bei – eine ganze Menge für die Kreisliga A. Aber schließlich handelte es sich ja auch um ein Derby, als die SG Escherode/Uschlag in der Gruppe 1 den Tuspo Nieste empfing. Erstmals kam es zum Nachbarschaftsduell, weil die Gastgeber aus Niedersachsen zu Saisonbeginn über die Grenze nach Hessen gewechselt waren. Beide Kontrahenten schenkten sich nichts. Durch ein Strafstoßtor des früheren Welleröders Abdulaziz Mahomood gewann Nieste 1:0 und wahrte seine Titelchance.

Durststrecke beendet

Am 10. September hatten sie letztmals gewonnen, seither nur noch zwei Punkte geholt. „An sich geglaubt haben die Jungs trotzdem immer“, sagt Bernd Diederich, Trainer von Gruppenligist TSG Wattenbach. Nun hat es endlich geklappt. Überraschend schlugen die Söhrewalder auf eigenem Platz den SV Reichensachsen mit 2:1 und kletterten vom letzten auf den vorletzten Platz.

Laut Ansicht des Trainers gab nicht das Glück den Ausschlag: „Wir waren taktisch und kämpferisch stark. Reichensachsen spielte wie erwartet mit langen Bällen, und wir hatten uns gut darauf eingestellt.“ Beide Treffer erzielte der 20-jährige Kevin Janek. Eine besondere Feier gab es nach dem Ende der Negativserie nicht. „Die Jungs waren platt. Aber für die Moral war der Sieg enorm wichtig“, befand Diederich.

