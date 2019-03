1. FC Schwalmstadt spielt gegen TuSpo Grebenstein 

Vor seinem Einstand: der Neu-Schwalmstädter Matija Poredski (r., hier noch im Fuldaer Trikot), der in Angriff und Mittelfeld eine Alternative ist.

Die Verantwortlichen des 1. FC Schwalmstadt haben ihre Hausaufgaben gemacht. Außerhalb des Platzes. Mit drei dringend notwendigen Verstärkungen in der Winterpause.

Noch rechtzeitig, um Kurs auf das rettende Ufer in der Fußball-Verbandsliga nehmen zu können? Das wird sich auf dem Platz zeigen, wo die neuformierte Mannschaft von Atilla Güven gefordert ist. Schon am Samstag (16 Uhr in Treysa) im Kellerduell gegen den punktgleichen Tabellennachbarn TuSpo Grebenstein, derzeit beide auf einem Abstiegsplatz.

„Das wird ein dreckiges Spiel“, erwartet der FCS-Coach. Denn: „Beide Mannschaften werden sich nichts schenken, weil beide punkten müssen.“ Eine Ausgangsposition, die besonders auf Schwälmer Seite Druck erzeugt, mit dem laut Güven gerade die drei Neuzugänge umgehen können: „Sie heben nicht nur die spielerische Qualität des Kaders, sondern verfügen auch über die notwendige Mentalität im Abstiegskampf und übernehmen Verantwortung.“

Folglich sind sie für die Startelf gesetzt. Paul Hohmann auf der Sechs, Matija Poredski auf der Sechs oder als Stoßstürmer, Sercan Atas auf der Sechs oder auf der Außenbahn. Ohne die angeschlagenen Leon Lindenthal, Peter Liebermann und Jan Niklas Brandner dürfte auch Patrick Herpe (hinter der Spitze) in die Mannschaft zurückkehren. Brian Mitchell wird je nach Grundordnung im Sturmzentrum oder auf dem Flügel zum Einsatz kommen. Die Nummer eins im Tor ist nach Mario Wörmanns Ausfall Nachwuchsmann Joel Ritter.

Beim Gast fehlen die Leistungsträger Ivan Mamusa und Anto Kajic - sie haben den Aufsteiger im Winter verlassen. Dafür kehrte Steffen Kowalski aus Baunatal zurück, was für Trainer Plavcic aber kein adäquater Ersatz ist: „Diese Abgänge haben uns geschwächt.“

Dennis Schanze zentrale Figur

Zudem ist Dennis Schanze angeschlagen, der Sechser, mit sechs Treffern erfolgreichster TuSpo-Torschütze. Der langjährige Vellmarer Hessenliga-Spieler ist die zentrale Figur im Spiel der Gäste: als Abräumer vor der Abwehr, als Schaltstation im Mittelfeld und als gefährlicher Schütze aus der zweiten Reihe, was Schwalmstadt beim 1:3 im Hinspiel schmerzlich erfuhr.

„Grebenstein wird uns locken wollen“, erwartet Atilla Güven einen defensiv eingestellten Gegner, der sein Glück mit Kontern über die schnellen Erik Maiterth (vier Tore) und Karim Belarbi versucht. Als Vollstrecker hat sich der bullige Leon Ungewickel, ebenfalls Torschütze im ersten Vergleich mit dem FCS, empfohlen (5).

Die Konsequenz für die Gastgeber: „Wir müssen die Balance wahren“, sagt Innenverteidiger Fabian Seck. Einerseits schnell und direkt Richtung TuSpo-Strafraum kombinieren, andererseits defensiv stets auf der Hut sein. „Es wird ein Geduldsspiel“, wagt der Schwälmer Trainer daher noch eine Prognose. Eine, die ebenfalls keineswegs gewagt ist.