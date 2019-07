Hendrik Schmidt ist Interimstrainer beim Melsunger FV 

Hendrik Schmidt hilft als Interimstrainer beim Melsunger FV und hat das Training des Fußball-Verbandsligisten nach dem plötzlichen Rücktritt von Coach Christian Leck übernommen.

Wohl dem, der solch einen Kapitän hat. „Das ist eine Extremsituation, in der wir als Team gefordert sind“, sagt der 27-Jährige, der seine achte Saison in der Bartenwetzerstadt spielt. Im Herbst 2017 war Schmidt zu Gruppenliga-Zeiten bereits gemeinsam mit Pere Pavic, der damals an einem Kreuzbandriss laborierte, nach der Entlassung von Uwe Zenkner bis zur Winterpause eingesprungen. Anschließend hatte Leck das Zepter übernommen, das nun wieder Melsungens Allzweckwaffe innehat.

Ob er am Sonntag gegen die TSG Sandershausen (17 Uhr) auch spielt, lässt er offen. „Ich habe mich damals wohler gefühlt, wenn ich nur gecoacht habe“, betont Hendrik Schmidt. Sicher ist: einen Schnellschuss wird es laut Präsident Nils Weigand in der Trainerfrage nicht geben, auch wenn Gespräche bereits laufen.