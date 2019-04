Verbandsliga Nord: Grebenstein wieder im Rennen um den Klassenerhalt

+ © Hofmeister Schoss das Tor des Tages gegen Eichenzell: Leon Ungewickel verwertete ein Zuspiel von Mario Bajo zum 1:0 für Grebenstein. © Hofmeister

Der Tuspo Grebenstein holte am Osterwochenende ganz wichtige Punkte zum angestrebten Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga. Zunächst gab es am Karsamstag einen klaren 4:0 (1:0)-Sieg gegen den SV 07 Eschwege, bevor am Ostermontag der Mitkonkurrent FC Britannia Eichenzell mit 1:0 (0:0) geschlagen wurde.