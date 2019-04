Verbandsliga Nord: Tuspo Grebenstein muss Farbe bekennen

+ © Hofmeister Voller Einsatz: Mario Bajo und Tobias Möller (rechts), hier gegen Branimir Velic und Florian Münkel von Barockstadt II, treten mit Grebenstein zum Kellerduell in Kaufungen an. © Hofmeister

Langsam wird es Zeit für den Tuspo Grebenstein, wieder Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga zu sammeln. So kommt dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) in Oberkaufugen beim SV Kaufungen 07 eine große Bedeutung zu.