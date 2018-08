Verbandsliga: Sand gewinnt in Willingen - Tore nach der Halbzeit

Willingen. Nur das Tor haben sie nicht getroffen, deshalb stand der über weite Strecken bessere SC Willingen beim 0:2 (0:0) gegen den Verbandsliga-Vize SSV Sand mit leeren Händen da.

„Köpfe hoch, nur das Ergebnis ist schrott“, baute Trainer Uli Drilling direkt nach dem Abpfiff seine Elf wieder auf. Die hatte von der ersten Minute an bei der Meisterschaftspremiere im Uplandstadion das Heft in die Hand genommen. Die spielstarken Gäste hatten überraschend viel Abwehrarbeit zu leisten, kamen dabei aber zunächst nicht in Gefahr. Im Gegenteil, fast hätte Antonio Bravo-Sanchez das 0:1 gemacht, aber er schaufelte frei den Ball am langen Pfosten vorbei (23.).

Es war die einzige Gelegenheit für die Sander, die sich bald bei Torwart Johannes Schmeer bedanken mussten. Der blieb gegen den für Max Ullbrich in die Startelf gerückten und stark aufspielenden Sebastian Butz zweimal hauchdünn Sieger (30./31.) . Direkt danach bereitete der Youngster aus Winterberg auch die Schusschance von Christoph Keindl vor (32.).

„In der ersten Halbzeit haben wir uns echt schwer getan, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, meinte Sands Trainer Jörg Schäfer.

Die Upländer hingegen waren vor den rund 250 Zuschauern von Beginn an hellwach. Und auch im zweiten Durchgang ging es weite. Butz bediente dabei Eric Kroll mit einem weiten Seitenwechsel, aber den 22-Meter-Schuss des rechten Außenverteidigers flog Schmeer aus dem Winkel (49.). Florian Heine verfehlte aus der Drehung das Ziel (53.) und der unter Druck geratene Sören Hohmann hatte bei seinem Querschläger an der Fünfmeterkante richtig Glück (53.). Das vermissten auch Heine, als er im letzten Moment auf der Torauslinie entscheidend gestört wurde (58.), und Keindl, dessen Linksschuss noch geblockt wurde (69.).

Der direkte Gegenzug läutete deshalb die Wende zugunsten der Elf von Trainer Jörg Schäfer ein. Bravo-Sanchez traf zunächst nur den Pfosten (70.), aber zwei Minuten war es passiert. Zunächst glänzte Torwart Yannick Wilke noch gegen Jan-Philip Schmidt, aber nach der anschließenden Ecke wurde Situation nicht geklärt und der eingewechselte Steffen Klitsch traf aus 14 Metern flach zum 0:1 (72.). Die Willinger versuchten weiter alles, aber der Torerfolg blieb einfach aus. Dafür machte der Sander Schmidt mit dem 0:2 in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Schäfers Fazit nach dem Abpfiff: „Steffen Klitsch bringt schon noch eine gehörige Portion Qualität mit und Daniel Wissemann hat das zweite Tor vorbereitet. Das war heute das Quäntchen mehr, was uns den Sieg beschert hat.