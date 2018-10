Schwalmstadt läuft 0:2-Rückstand vergeblich hinterher

Die Crux einer Kontertaktik ist das Problem, umschalten zu müssen, wenn es nicht klappt und ein Rückstand dazu zwingt, das Spiel selbst zu machen. Daran ist der 1. FC Schwalmstadt beim CSC 03 Kassel gescheitert.

Teil eins des Plans des heimischen Fußball-Verbandsligisten - als Blaupause diente der 5:1-Sieg der letzten Saison - konnte schon nach 13 Minuten nicht mehr aufgehen. Denn da hatte Christoph Reuter einen Freistoß aus 22 Metern kunstvoll in den Winkel gezirkelt. Hinzu kam, so Trainer Güven, „dass wir in der ersten Hälfte gar nicht so richtig auf dem Platz waren.“ Seinen Mannen fehlte der Biss des letzten Spiels sowie die Präsenz im zentralen Mittelfeld, wo die Gastgeber ein klares Übergewicht hatten. Sie erlaubten sich beim angestrebten Umschaltspiel viel zu viele Fehlpässe - und hatten trotzdem ihre Chancen, die passenderweise vergeben wurden. Vor der CSC-Führung hatte sich Leon Lindenthal bei einem Konter gegen Tim Metzner durchgesetzt, doch sein Pass landete im Rücken des einschussbereiten Brian Mitchell (8.), der wiederum nach 23 Minuten völlig freistehend viel zu lange zögerte und an Torwart Rudolph scheiterte.

Ansonsten dominierte der Tabellenfünfte. Mit einer kontrollierte Offensive, die nach hinten (fast) nichts zuließ und nach vorn den Gegner wiederholt in Bedrängnis brachte. Etwa bei Frerkings Lattenkopfball (21.) oder bei Schmidts 20m-Schuss ins lange Eck (37.), bei dem Torwart Girschikofsky machtlos war.

Jerkovic trifft den Pfosten

Teil zwei der in der Pause modifizierten Marschroute verhalf dem Gast zwar zu mehr Spielanteilen, nicht aber dazu, die Partie zu drehen. Immerhin: Ihre Reserviertheit hatten die Schwälmer mittlerweile abgelegt, gewannen nun viel mehr Zweikämpfe und konnten den Gastgeber, der mehr und mehr zum puren Verwalten seines Vorsprung überging, phasenweise gar unter Druck setzen. Und hatten Pech, dass der Schiedsrichter bei einem Foul an Leon Lindenthal (71.) sowie einem Handspiel von David Simoneit (75.) nicht auf den Punkt zeigte und Vedran Jerkovic bei einem 16m-Freistoß nur den Pfosten traf (79.). Als Ricardo Seck fulminant abzog, war Lukas Rudolph zur Stelle (78.). Auf der anderen Seite verpassten es die Alexi-Schützlinge, bei einigen Kontermöglichkeiten gegen die aufgerückte FCS-Deckung den Sack zuzumachen.

„Wir kommen nicht vom Fleck“, ärgerte sich Atilla Güven nach dem erneut gescheiterten Versuch, sich mit zwei Siegen in Folge Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Weiterhin muss er wohl noch an der Kontertaktik arbeiten. Damit Teil eins des Plans aufgeht und sich Teil zwei folgerichtig erledigt.