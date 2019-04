Schwalmstadt muss im Kellerduell auf Fabian Seck verzichten

Aufgepasst: Alexander Fey (links) dürfte von Trainer Atilla Güven eine Chance von Beginn an gegen Dörnberg erhalten.

Hiobsbotschaft für die Fußballer des 1. FC Schwalmstadt: Fabian Seck hat sich im Training an der Schulter verletzt. Dadurch verpasst der Abwehrchef das Verbandsliga-Kellerduell mit dem FSV Dörnberg (Sa. 15.30 Uhr, Herbert-Battenfeld-Stadion Ziegenhain).

„Fabian und Vedran Jerkovic sind unsere beiden unersetzlichen Stützen. Das geht jetzt nur im Kollektiv“, erklärt FCS-Coach Atilla Güven. Immerhin hatte Seck Glück im Unglück, weil er keinen Totalschaden in der Schulter erlitt wie Teamkollege Marcel Reitz (Saison-Aus), sondern lediglich von drei Wochen Pause ausgeht. Mit Jan Niklas Brandner (drei Wochen Lehrgang bei der Bundeswehr) und Daniel Schwalm (privat verhindert) fallen zwei weitere Akteure aus, die beim jüngsten 0:5 gegen den SSV Sand in der Startelf gestanden hatten.

„Das war meine höchste Niederlage als Senioren-Trainer. Ich erwarte eine klare Reaktion von allen, auch wenn es eine Mammutaufgabe wird“, betont Güven. Da weiterhin Ricardo Seck (Rot-Sperre) sowie die Langzeitverletzten Jan-Philipp Trümner, Peter Liebermann und Leonard Freund fehlen, stehen aus dem Kader der ersten Mannschaft maximal 13 Feldspieler zur Verfügung. Wieder Optionen sind Janne Paul Suchomel sowie eventuell Maximilian Schuch. Beste Chancen auf einen Platz von Beginn an haben Julian Ide, Daniel Petersohn und Alexander Fey.

Vor allem die Rückwärtsbewegung war aus Güvens Sicht miserabel: „Da haben wir Grenzen aufgezeigt bekommen. Durch die Wintertransfers sind wir nicht plötzlich eine Spitzenmannschaft, sondern müssen weiter voll den Abstiegskampf annehmen“, macht der Fußball-Lehrer deutlich.

Mit FCS-Schreck Dauber

Zumal Schlusslicht Dörnberg Lunte riecht. Aus den ersten 21 Spielen holte der FSV nur zwei Siege. Zwei Siege in Serie, noch dazu mit 1:0 in Johannesberg und 3:0 gegen Eschwege souverän, haben das Team von Trainer Ralf Wetzstein jetzt in Schlagdistanz gebracht. „Auf die Tabelle gucken wir aber weiter nicht“, betont der 53-Jährige. Wetzstein hatte beim 4:7-Scheibenschießen im Hinspiel gegen Schwalmstadt einen bitteren Einstand gegeben.

„Die Balance zwischen Abwehr und Angriff stimmt nun. Die Jungs haben begriffen, dass es nur als Team geht“, sagt Wetzstein. Familiär sogar geht es Dörnberg um die herausragenden Akteure Pascal Kemper (111 Tore seit seiner Rückkehr von Hessenligist OSC Vellmar) und Abwehrchef Timo Dauber (früher A-Jugend Eintracht Frankfurt) mit drei Brüderpaaren an. Daubers Bruder Dennis ist im Angriff gesetzt und gilt zudem als Schwalmstadt-Schreck. Im Mittelfeld beheimatet sind die Zwillinge Kevin und Dominik Richter. Ins Team drängen Verteidiger Serhat und sein talentierter Bruder Melih. Die Müllers, Abwehrspieler Marcel und Mittelfeldmann Florian, (fehlt) sind indes nicht verwandt.