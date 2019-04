Schwalmstädter Rumpfelf verliert nach hartem Kampf mit 0:2 in Sandershausen

Sandershausen - Beim 0:2 des 1. FC Schwalmstadt in Sandershausen blieb eine starke kämpferische Leistung des heimischen Fußball-Verbandsligisten unbelohnt.

Diese Szene dürfte ihm wohl ein paar Stunden Schlaf gekostet haben. Die 72. Minute nämlich. Per genialen Herpe-Pass geschickt nahm Lukas Schwalm den Ball gekonnt mit, ließ einen Gegenspieler aussteigen, um dann freistehend an Sandershausens Torwart De Coster zu scheitern.

„Das hätte es sein müssen“, trauerte Lukas Schwalm der möglichen Führung des 1. FC Schwalmstadt nach. Umso mehr, als danach die Gastgeber zuschlugen und den Fußball-Verbandsligisten mit einer 2:0 (0:0)-Niederlage nach Hause schickten. „Den hätte er machen müssen“, ärgerte sich auch FCS-Trainer Güven. Was keineswegs als Kritik an der Leistung des 21-Jährigen gemeint war, der, nach 40 Minuten für den verletzten Leon Lindenthal ins kalte Wasser geschmissen, ein richtig gutes Spiel machte. Sich reinbiss in die Partie, in der Spitze immer anspielbar war, häufig mehrere Gegenspieler band und so für reichlich Entlastung sorgte.

Schwalm scheitert und Bredow trifft

Ein Faktor, warum die befürchtete Daueroffensive des Tabellenzweiten nach der Pause ausblieb. Ein weiterer: Die Schwälmer Rumpfelf (u.a. ohne F. und R. Seck, Hohmann, Mitchell) ließ sich wie vor der Pause einfach nicht einschnüren. Torwart Ritter, der vor der Pause noch glänzend gegen Tobias Rühlmann (12.), Sascha Hebold (23.) und Kevin Kutzner (30.) geklärt hatte, war fast arbeitslos.

Weil Vedran Jerkovic und Matija Poredski im Abwehrzentrum nichts anbrennen ließen. Weil Patrick Herpe im Mittelfeld geschickt das Tempo variierte. Weil die Aushilfssechser Maximilian Schuch und Julian Ide die möglichen Lücken einfach zuliefen. „Wir waren dem 1:0 näher als der Gegner“, konnte daher Atilla Güven mit Fug und Recht behaupten.

Allerdings erzielte es trotzdem der Gegner. David Altschmied konnte sich dann doch einmal am rechten Flügel durchsetzen, legte von der Grundlinie mustergültig für Felix Bredow auf, der sich diese (seltene) Chance nicht nehmen ließ (82.). „Eine einzige gute Aktion von uns hat gereicht“, wusste TSG-Trainer Friedhelm Janusch um den „zähen Sieg“ seiner Mannschaft, den der eingewechselte Artem Radcenko in der Nachspielzeit (90.+2) bei einem Konter vollendete.

Sein Kollege trauerte derweil noch immer Schwalms Großchance nach. Verständlich angesichts eines kämpferisch und taktisch starken Auftritts seiner Elf, der jedoch unbelohnt blieb. Und statt eines Matchwinners einen tragischen Helden zurück ließ.