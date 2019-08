Verbandsliga: SSV Sand kann Spitzenreiter werden

Bei Schlusslicht Körle an

+ Wieder fit: Sands Pascal Itter hat seine Verletzung auskuriert. Foto: Michl

Sand – Als Favorit fährt der SSV Sand am Sonntag, 15 Uhr, zum Verbandsligaaufsteiger FC Körle. Sands Fußballer fuhren drei Siege in drei Spielen ein. Sie stehen punktgleich mit Hünfeld und Johannesberg an der Tabellenspitze.